Compra do Twitter atinge Tesla em ricochete. Companhia perde quase 126 mil milhões em bolsa

Um dia depois de Elon Musk selar o acordo de 44 mil milhões de dólares para a compra do Twitter, a capitalização de mercado da Tesla terminou a sessão com uma queda de 12,18% perdendo quase 126 mil milhões de dólares, caindo assim abaixo da fasquia de 1 bilião de dólares, para 906 mil milhões.

Os investidores temem que Elon Musk venda ações da Tesla para cumprir integralmente as obrigações a que está adstrito pelo contrato de aquisição da rede social. O multimilionário obteve um empréstimo de 12,5 mil milhões de dólares garantido por títulos da Tesla. Atualmente Musk detém uma participação de 17% na gigante de veículos eléctricos.

Além disso, o empresário sul-africano tem ainda de desembolsar 21 mil milhões de dólares para pagar o resto do preço acordado, não tendo ainda anunciado onde irá buscar este dinheiro. Este silêncio alimenta assim a especulação dos investidores de que Musk poderá desfazer-se de ações da Tesla para cobrir este custo.

Para os analistas, caso tal aconteça, o autodenominado "imperador de marte" deixará a porta escancarada para que a companhia entre em "bear market". "[Se Musk vender as ações] irá causar um grande ´festival’ de ursos", comentou David Ives, analista da Wedbush, contactado pela Bloomberg.

No último relatório anual, a Tesla já tinha alertado para o perigo de Musk vender parte das suas participações no capital da empresa automóvel. "Se Elon Musk for obrigado a vender ações ordinárias para cumprir determinadas obrigações relativas a empréstimos pessoais, esta venda pode desencadear uma descida do preço dos títulos", refere o documento.

Durante o ano passado, Musk alienou milhões de dólares no exercício de "stock options". Na altura, o homem mais rico do mundo justificou estas operações, como uma forma de conseguir pagar todos os impostos devidos ao Estado nesse ano.