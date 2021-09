NASA arranca com testes a táxis voadores

A NASA deu o primeiro passo na Campanha de Mobilidade Aérea Avançada ao dar início esta segunda-feira aos voos de teste de aeronaves elétricas de descolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês) – mais conhecidos como "carros voadores – em conjunto com a empresa aeroespacial Joby Aviation, que recentemente abriu o capital.



Os testes vão ser feitos até dia 10 de setembro, na Base de Voo Elétrica da Joby, localizada perto de Big Sur, Califórnia, de acordo com o comunicado da agência NASA. A Joby, fundada em 2009, é a primeira a participar na campanha da agência espacial norte-americana para promover o futuro da mobilidade aérea.



O objetivo é que em 2024 estes "carros voadores" possam servir como táxis aéreos e funcionar como um meio de transporte de pessoas e mercadorias.

Leia Também Táxis voadores poderão circular na Europa em 2024, aponta regulador aéreo



Enquanto a aeronave Joby voa em cenários de teste controlados, a equipa da NASA recolhe "dados acústicos e de desempenho dos veículos para uso em modelagem e simulação de futuros conceitos do espaço aéreo", avança a agência. Futuros parceiros eVTOL também voarão em cenários semelhantes para avaliar o desempenho dos seus veículos.



Um dos fatores a que a NASA estará especialmente atenta é ao som das aeronaves já que um dos argumentos a favor desta solução é que os "carros voadores" seriam menos barulhentos do que, por exemplo, helicópteros, o que os tornaria mais adequados para voar em áreas populosas.



"Estamos entusiasmados por ser a primeira empresa eVTOL a voar como parte da Campanha de Mobilidade Aérea Avançada da NASA", publicou a Joby Aviation, no Twitter. "Com base em quase uma década de pesquisa conjunta com a NASA em voos elétricos, este projeto de duas semanas vai estudar o barulho da nossa aeronave".





Outra função da agência espacial será a de aconselhar a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) na regulamentação dos táxis elétricos como os da Joby.



Tanto a Joby como as outras empresas eVTOL esperam vir a ter a certificação FAA, mas esse processo deverá ser lento. Alguns especialistas alertaram que poderá levar cinco anos ou mais até que a FAA conceda as certificações. Apesar disso, a Joby anunciou que pretende lançar o primeiro serviço de táxi aéreo já em 2024.