Sete sugestões para fechar julho em grande (e fora de casa)

Centro Interpretativo da História do Bacalhau

Se o bacalhau já tinha direito a 1001 receitas, eis que ganha agora um centro interpretativo em Lisboa. A nova atração, inaugurada esta semana, fica no Torreão Nascente do Terreiro do Paço. Da pesca ao prato, é a oportunidade para conhecer uma espécie que conquistou o estômago dos portugueses. Aqui fica também a saber quem foram o Brás e o Gomes de Sá que dão nome a tantas receitas.





Re-creio

Já era tempo de arejar e soltar umas gargalhadas ao mesmo tempo. Não se preocupe, porque no festival Re-creio a máscara segura os perdigotos e as distâncias garantem a maior das seguranças. Neste festival de humor ao ar livre passam pelo campo de rugby do Estádio do Jamor, no sábado e domingo, nomes como Carlos Coutinho Vilhena, Bruno Nogueira ou Guilherme Geirinhas. Para evitar contágios, todos os pagamentos no recinto serão digitais.





Há quanto tempo não vai ao cinema? Se os receios de estar numa sala convencional o impedem, talvez seja tempo de experimentar uma sessão ao ar livre. No Parque da Cidade Desportiva da Maia, até 1 de agosto, pode sentar-se e relaxar. A entrada é livre mas limitada, respeitando as novas regras de distanciamento. Este sábado, às 22h00, pode assistir a "Amazing Grace", um trabalho sobre a cantora norte-americana Aretha Franklin.A pandemia ainda não acabou mas a reflexão sobre os seus impactos nas nossas relações está em marcha. A galeria Balcony, em Lisboa, inaugura este sábado uma exposição coletiva (na foto principal) para abordar esta nova realidade. Com trabalhos de artistas como Carla Cabanas, Gisela Casimiro, Horácio Frutuoso ou Nuno Nunes-Ferreira, está patente até 16 de setembro. Até pode juntar os amigos todos para uma visita mas saiba que só entram 10 de cada vez.Quando as cidades ficaram vazias de turistas, muitos tomaram consciência dos processos de gentrificação que as definem. A peça de Tiago Correia é anterior à pandemia mas torna-se, agora, mais atual do que nunca. O que resta de uma cidade sem pessoas, sem a capacidade de criar relações? Aproveite e marque presença no Festival de Almada. A peça está em cena até domingo no Teatro Municipal Joaquim Benite, sempre às 21h00.Numa altura em que todos desejamos que os cientistas encontrem uma vacina, talvez esteja na altura de incutir o gosto pela Ciência nos mais novos. Se quiser que esse encontro seja especial, então o 21º aniversário do Pavilhão do Conhecimento, este sábado, será o momento ideal. A entrada é gratuita, havendo quatro turnos de entrada, com 140 pessoas cada. O programa de festas estende-se das 11h00 às 19h00 com várias atividades ao ar livre.Se é certo que o setor da Cultura foi um dos mais afetados pela pandemia, também é verdade que é um dos mais solidários. A prova está no concerto que The Legendary Tigerman dá este domingo, às 19h00, no Village Underground em Lisboa. A reserva é aconselhada. Como a entrada é gratuita, o público é desafiado a trazer bens alimentares que serão entregues à União Audiovisual, que os distribuirá depois por artistas e técnicos que estão em situação mais frágil.