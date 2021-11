Nos entra no mercado segurador

Leia Também NOS vence leilão 5G com investimento de 165 milhões e mais espectro adquirido

Há uma nova seguradora no mercado. Desde o passado dia 25 de outubro que a Nos passou a disponibilizar seguros, através da empresa Nos - Mediação de Seguros, criada recentemente. A operadora de telecomunicações vai cobrir o pagamento de fatura, viagens e smartphones.A Nos - Mediação de Seguros foi constituída em julho deste ano, de acordo com a documentação disponível no Portal da Justiça. O conselho de administração é presidido por José Pedro Costa e conta ainda com Daniel Beato e João Pedro Silva como vogais.Três meses depois, a nova empresa inicia a disponibilização de serviços. "A Nos dá mais um passo na diversificação do seu portfólio de serviços, passando a disponibilizar aos seus clientes, através da Nos - Mediação de Seguros, uma gama variada de produtos na área dos seguros", refere a operadora, em comunicado enviado às redações esta quinta-feira, 28 de outubro.No portefólio de coberturas há três opções: seguro de fatura, seguro de viagem e seguro de smartphones usados. O primeiro já está disponível, desde o dia 25 de outubro, e destina-se a garantir o pagamento da fatura de telecomunicações em situações como desemprego involuntário, incapacidade temporária para trabalhar, invalidez absoluta e permanente, morte ou situações de hospitalização. Disponibilizado em parceria com a MetLif, este seguro não obriga a fidelização e tem um custo mensal de 1,49 euros por mês, sendo oferecida a primeira mensalidade.Já o seguro de viagem, disponibilizado em parceria com a Fidelidade, estará disponível até ao final deste ano. É um seguro de subscrição digital, contratado ao dia e que cobre despesas médicas no estrangeiro, assistência em viagem, aconselhamento médico por vídeo-consulta, proteção contra a covid-19, despesas de tratamento em Portugal, consulta de viajante e acesso ao "lounge" em alguns aeroportos, no caso de atraso dos voos. Tem um custo a partir de 1,49 euros por dia, por pessoa.Também o seguro de smartphones usados será lançado até ao final de 2021. Este assegura a cobertura de equipamentos que não tenham sido adquiridos nas lojas da Nos ou que tenham sido adquiridos há mais de 30 dias. Entre os equipamentos cobertos, estão os smartphones, tablets e smartwatches. Este seguro será disponibilizado e parceria com a Allianz e estará disponível a partir de 2,99 euros por mês, com oferta da primeira mensalidade. Entre as coberturas deste seguro estão os danos acidentais, derrame de líquidos e roubo.