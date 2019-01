O "show da tecnologia" chegou a Las Vegas com carros que escalam e telemóveis que dobram

Las Vegas recebe mais uma vez a maior feira de eletrónica de consumo do mundo, onde são apresentadas as grandes novidades da tecnologia que vão marcar 2019 e os próximos anos.

Esta semana, a tecnologia do futuro concentra-se em Las Vegas: a cidade é palco do Consumer Eletronics Show (CES Las Vegas), a maior feira de eletrónica de consumo do mundo. Lá, são apresentadas as mais recentes inovações tecnológicas que marcam as próximas tendências.





No mundo dos smartphones, esperavam-se desenvolvimentos no que toca a telemóveis "desdobráveis": a chinesa Royole deverá tornar-se a primeira a comercializar um dispositivo com o formato de tablet mas que pode ser dobrado de forma a "transformar-se" num smartphone com duas frentes, oFlexPai. Os preços do aparelho deverão começar nos 1.318 dólares. LG, Huawei w Xiaomi também deverão aventurar-se neste mercado no próximo ano. A Samsung não lançou novidades acerca do modelo equivalente, o Infinity Flex Display.





A empresa sul coreana optou por se agarrar a outro dos chavões da indústria: prometeu que na primeira metade de 2019 iria introduzir smartphones com tecnologia de quinta geração (5G) no mercado. A LG confirmou as mesmas intenções de lançar estes modelos até ao final do ano.