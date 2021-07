Primavera comprada por ingleses vai formar 500 profissionais com garantia de emprego

Três semanas depois de ter anunciado a sua aquisição pelo fundo britânico Oakley Capital, o grupo bracarense Primavera BSS, que emprega cerca de 600 pessoas e fatura 60 milhões de euros, avança agora que "vai formar 500 profissionais de TI [tecnologias de informação] e garante 100% de empregabilidade".

"A Primavera Academy, unidade de negócio do grupo Primavera BSS dedicada à formação, irá formar nos próximos dois anos 500 profissionais de tecnologia para integrar o seu ecossistema constituído por mais de 500 parceiros e cerca de 40 mil empresas clientes", revela a empresa, em comunicado enviado às redações esta quinta-feira, 15 de julho.

Os programas de reconversão profissional da Primavera Academy "estão disponíveis para candidatos oriundos de diversos percursos formativos que decidam reorientar a sua carreira e enveredar pela área das TI, que atualmente apresenta uma enorme escassez de recursos qualificados", explica, acrescentando que "são ainda uma opção para recém-licenciados que procuram acelerar a sua entrada no mercado de trabalho, independentemente da sua área de estudo".

"A aceleração tecnológica do último ano veio agravar ainda mais a falta de profissionais nas TI, por isso estamos a reforçar os nossos programas de formação intensiva e requalificação profissional com o intuito de disponibilizar ao mercado recursos dotados das competências necessárias para abraçar a era digital e com uma vantagem competitiva muito importante que é garantirmos a sua colocação profissional no ecossistema Primavera, nomeadamente através dos nossos programas de estágios remunerados", afiança Ângela Brandão, vice-presidente da Primavera.

A empresa garante que realiza "cerca de 700 formações anuais com mais de seis mil participantes, nos vários mercados em que está presente - Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde" gerindo "em permanência mais de 1.300 profissionais Primavera certificados", sendo que "este ano já formou mais de 800 pessoas".