Os titãs da Web Summit: Brasil e Ucrânia

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

À entrada do pavilhão três da Web Summit, as luzes amarelas e verdes a um canto, com um painel por cima a dizer "Brasil" não passa despercebido. E o objetivo é esse mesmo, até porque, tal como o anunciou o CEO do evento, Paddy Cosgrave, este é um dos países, a par da Ucrânia, que regista um recorde no maior número de participantes em 2022.



Depois do anúncio por Cosgrave de uma Web Summit no Rio de Janeiro em 2023,...