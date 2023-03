Paula de Oliveira vende a Passio à alemã Areto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Licenciada em Estatística e Gestão de Informação, pela Universidade Nova de Lisboa, especializou-se em "Business Intelligence", através da pós-graduação e mestrado em Sistemas de Apoio à Decisão do ISCTE, tendo iniciado a sua carreira profissional nas TIC em 1995.





Focada desde 2010 nas áreas de "Business Intelligence" e "Data Warehousing", Paula de Oliveira viria a fundar em 2012 – inicialmente em parceira com Ana Paiva – a Passio Consulting, empresa especializada em Sistemas de Apoio à Decisão, sobretudo em soluções de "Business Intelligence", "Artificial Intelligence", "Data Warehousing architectures" e "Data Virtualisation".





28 de março de 2023: líder de uma empresa com "mais de 50 consultores e 350 projetos na Europa e América do Norte", Paula de Oliveira anuncia a venda da Passio à alemã Areto.





Ao Negócios, fonte oficial da Passio detalhou que "Paula de Oliveira vendeu 85% da Passio à Areto, mantendo-se na direção da empresa mas apenas com 15% da mesma".





Ainda de acordo com a mesma responsável da empresa adquirida, a Areto emprega cerca de 140 pessoas e fechou 2022 com uma facturação de 10,65 milhões de euros, enquanto a Passio terminou o último exercício com receitas da ordem dos 1,9 milhões de euros.





"Temos o prazer de anunciar que a Passio Consulting se junta ao grupo Areto, com sede em Colónia. Esta fusão estratégica abre um leque de novas oportunidades e representa um passo importante para o crescimento e expansão de ambas as empresas", afirma a Passio, em comunicado.





"É uma honra para nós fazer parte da família profissional do grupo areto. O objetivo é tornarmo-nos, juntos, uma das maiores empresas de análise de dados da Europa", sinaliza Paula de Oliveira.





Com meia centena de profissionais e três centenas de projetos, a Passio afiança que "traz paixão ao mundo da análise de dados", garantindo que "construiu uma excelente reputação ao longo dos anos, fornecendo serviços abrangentes de consultoria em análise de dados para seus clientes, ajudando-os a tomar melhores decisões melhores, mais fáceis e mais baseadas em dados".





Agora, ao tornar-se parte do grupo Areto, a Passio Consulting diz que "poderá beneficiar da longa experiência e especialização da Areto neste campo e expandir ainda mais sua presença no mercado global", considerando que "a fusão trará diversos benefícios aos clientes de ambas as empresas".

"Estamos ainda mais fortalecidos no futuro e podemos implementar nossa estratégia ainda melhor com nosso novo parceiro Passio Consulting. Estamos ansiosos pela próxima cooperação" , remata Jan Strackbein, CEO do grupo Areto.