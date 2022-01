Plataforma de smoothies Kencko arrecada 10 milhões de dólares em financiamento

Leia Também Portuguesa Sword Health chega a unicórnio com ronda de investimento de 167 milhões de euros

A startup de ADN português Kencko arrencadou um financiamento de 10 milhões de dólares (8,87 milhões de euros à taxa de conversão atual), numa ronda liderada liderada pela Siddhi Capital e que contou também com a participação de vários outros investidores como a Indico Capital Partners e a Shilling Capital. A avaliação da empresa catapultou-se acima dos 13,5 milhões de dólares.A plataforma de comida saudável, especialista em smoothies, foi fundada em 2016 pelos portugueses Tomás Froes e Ricardo Vice Santos. A empresa oferece mais de uma dúzia de opções de sabores para seus smoothies orgânicos e quatro sabores para suas gomas. Com o novo investimento, quer passar a disponibilizar também bowls de comida quente. Nenhum dos produtos contém açúcares refinados, adoçantes ou ingredientes artificiais.Em 2021, a Kenco registava um crescimento de 173% em relação ao ano anterior, tendo registado quase 360 mil utilizadores e mais de dez milhões de smoothies em encomendas. Para 2022, tem o objetivo de se tornar neutra em carbono."Acompanhamos a Kencko desde os primeiros dias no TechStars em Londres e estamos felizes por apoiar a visão do Tomás e do Ricardo", indica, em comunicado,explica Stephan Morais da Indico Capital. "Há uma procura enorme por estes produtos de alta qualidade no contexto acelerado e preocupado com a saúde que hoje vivemos. Os dois são mais um exemplo de empreendedores portugueses com mentalidade global e operações significativas tanto em Portugal como nos Estados Unidos. Exatamente o tipo de equipas que gostamos de apoiar", conclui.