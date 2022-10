YouTube vale 50 milhões do PIB e 3.900 empregos em Portugal

A plataforma de vídeos mais popular do mundo, que partilha as receitas com os criadores de conteúdo, tem em Portugal acima de “700 canais com mais de 100 mil subscritores” e cerca de “60 com mais de um milhão”, tendo já gerado um volume de emprego que equivale “mais ou menos ao tamanho de uma Corticeira Amorim”.

