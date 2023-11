Polémica da Web Summit e crise política levam ministro alemão da Economia a cancelar visita a Portugal

A polémica em torno das declarações do ex-CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave, e a demissão do primeiro-ministro, António Costa, levaram o ministro alemão da Economia, Robert Habeck, a cancelar a viagem a Portugal que estava agendada para a próxima semana e que incluía a ida à cimeira tecnológica.





Num email enviado à Bloomberg, fonte oficial do Ministério alemão da Economia explica que esta decisão foi tomada "tendo por base uma avaliação global, sobretudo à luz dos recentes acontecimentos políticos em Portugal".





A mesma fonte salienta, no entanto, que "a discussão sobre a Web Summit" também pesou nesta medida.





Um grupo de 300 empreendedores israelitas enviou esta quarta-feira uma carta aberta a pedir a Robert Habeck para que este não compareça na Web Summit, depois dos comentários incendiários de Paddy Cosgrave.





Recorde-se que Paddy Cosgrave demitiu-se do cargo de CEO da Web Summit, depois de ter publicado um post no X, antigo Twitter, que dizia que "crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados", dirigido à resposta de Israel ao Hamas. Os comentários causaram uma reação negativa por parte de várias empresas tecnológicas.



Cosgrave chegou ainda a apresentar um pedido de desculpas no blogue da Web Summit dias mais tarde, por ter causado "profunda mágoa" com o momento e o conteúdo da sua declaração. No entanto, isso não foi suficiente para impedir uma campanha apelando à retirada de oradores e patrocinadores do evento, que contou com mais de 70 mil participantes no ano passado.