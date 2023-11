A Web Summit ainda vale a pena?

O "terramoto" começou com as declarações de Paddy Cosgrave no X sobre a reação israelita ao atentado do Hamas. Quando as desistências se acumularam, o Governo português apressou-se a dizer que esteve no terreno para assegurar o evento e que está empenhado na sua realização.

