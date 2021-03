Portuguesa Feedzai capta 200 milhões de dólares e passa a unicórnio

A portuguesa Feedzai, que opera no combate à fraude nos pagamentos através da inteligência artificial e "machine learning", atingiu uma avaliação "bem superior" a mil milhões de dólares depois de ter captado um investimento de 200 milhões de dólares através de uma ronda de financiamento liderada pelo fundo KKR.

O anúncio foi efetuado pela empresa em comunicado, onde dá conta que "o investimento assegura que esta tecnologia de ponta pela qual somos conhecidos, tal como a experiência na prevenção de fraude e lavagem de dinheiro, vai continuar a expandir-se e desenvolver-se no futuro".

O encaixe obtido com esta operação será utilizado no desenvolvimento da plataforma cloud, na expansão internacional da empresa que nasceu em Coimbra e tem grandes bancos globais como clientes. "Estamos ansiosos por servir os nossos clientes na América do Norte, Europa, Médio Oriente, África e America Latina", diz o CEO, Nuno Sebastião, numa declaração no site da empresa.

Os atuais acionistas da Feedzai, como a Sapphire Ventures e Citi Ventures (que em 2017 investiram 50 milhões de dólares na companhia), também participaram nesta ronda de financiamento, que inclui a companhia no grupo restrito de unicórnios (avaliações superiores a mil milhões de dólares). A Armilar Venture Partners também é acionista da Feedzai e a Sonaecom também entrou no capital da empresa.

A pandemia acabou por ter um impacto positivo na atividade da Feedzai, uma vez que acelerou os pagamentos digitais em todo o mundo, o que impulsionou a procura dos bancos por soluções de combate à fraude.

"Os crimes financeiros estão a aumentar de forma rápida. 2020 e a pandemia aceleraram este movimento ainda mais", refere Nuno Sebastião, que em declarações citadas pela Reuters admite aquisições para crescer.

A Feedzai foi fundada no em 2011 por Nuno Sebastião, Pedro Bizarro e Paulo Marques. Conta na sua carteira de clientes com grande parte dos maiores bancos globais, como o Citigroup e o Santander.

A Feedzai conta com mais de 500 empregados e tem nove escritórios que marcam presença em 190 países.