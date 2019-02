Armilar Ventures lança fundo de 60 milhões para tecnológicas

A Armilar Venture Partners lançou um fundo de Transferência de Tecnologia, com um capital de 60 milhões de euros, o primeiro deste género em Portugal.





O objetivo do fundo, designado FCR Armilar Venture Partners TechTransfer Fund, é "selecionar, investir e apoiar o desenvolvimento de empresas que visem comercializar tecnologias e produtos que resultem de investigação científica e tecnológica, desenvolvidas em Portugal e na Europa".





Com uma meta de 60 milhões de euros, o fundo de Transferência de Tecnologia da Armilar Venture Partners arrecadou mais de 45 milhões de euros, no fim da sua primeira fase de subscrição. O apoio destina-se a empresas que atuem em diferentes setores e em diversas fases de maturidade, mas as startups com origem nas principais instituições académicas e de investigação europeias, são apontadas como alvos preferenciais. Estas, têm direito a um apoio que vai desde "a prova de conceito até fases posteriores de desenvolvimento comercial".





A sustentar este fundo está o Fundo Europeu de Investimento (EIF) e um grupo de dez investidores privados internacionais, que incluem a portuguesa e a Semapa e a empresa de telecomunicações holandesa KPN. Também contribuem instituições académicas, como o Instituto Superior Técnico e fundadores de algumas das empresas do portefólio da Armilar.





A Armilar Venture Partners já investiu em três das startups portuguesas de referência da área tecnológica: Outsystems, Codacy e Feedzai. A OutSystems, na qual a Armilar é a única investidora de early-stage e a única europeia, a Feedzai, cuja primeira ronda de financiamento foi liderada pela Armilar, ou a Codacy, na qual a Armilar foi também a principal investidora na sua ronda seed.