Unicórnio português Feedzai compra plataforma biométrica Revelock

Leia Também Marcelo ouve líderes de tecnológicas que brilham lá fora à procura de ideias inovadoras

Leia Também Feedzai já é unicórnio após captar 200 milhões

Leia Também Portuguesa Feedzai capta 200 milhões de dólares e passa a unicórnio

A Feedzai comprou a plataforma biométrica comportamental Revelock, anunciou o unicórnio português (empresa com avaliação superior a mil milhões de dólares). Com esta aquisição, a Feedzai, que permite que instituições financeiras e comerciantes detetem e previnam crimes financeiros, reforça a sua plataforma.A tecnologia da Revelock, sediada em Madrid, permite, por exemplo, comparar se a operação que está a tentar ser feita corresponde ao padrão habitual de comportamento do utilizador - a rapidez com que se navega numa app bancária, por exemplo, é um dos pontos de comparação."A combinação de ambas as tecnologias criará a maior Rede de Inteligência Financeira (RIF) do mundo, um "cofre" com mais de um trilião de pontos de dados, sessões e perfis de utilizadores", explica a tecnológica portuguesa, em nota enviada às redações.A tecnologia desenvolvida pela Feedzai, denominada "Segment of One Profiling", usa diversos pontos de dados para avaliar a autenticidade de uma transação. "Paralelamente, a Revelock adiciona a inteligência biométrica de cada usuário, dispositivo e sessão conectada ao sistema. Além de acrescentar dados biométricos comportamentais à sua plataforma, a Feedzai aproveita a sua experiência em inteligência artificial e agrega a informação enriquecida em modelos que criam inteligência preditiva para impedir crimes financeiros em tempo real", explica a empresa portuguesa."O nosso objetivo sempre foi tornar o comércio digital seguro para todos. Adicionar a tecnologia da Revelock ao arsenal dos nossos clientes muda o paradigma. A Feedzai já assegurava as transações em tempo real, agora estamos a falar de atuar na fase pré-transação, onde é possível efetivamente prever e prevenir um crime financeiro antes mesmo que aconteça", refere Nuno Sebastião, CEO da Feedzai, citado em comunicado."Mais de 20% do dinheiro do mundo flui pela Feedzai, e garantimos as contas bancárias de 1 em cada cinco pessoas. Já sabíamos quais os contextos transacionais de 800 milhões de consumidores, mas agora, com a Revelock, adicionamos inteligência fundamental no processo para saber como a transação ocorre. O resultado é oferecermos aos nossos clientes uma via segura durante toda a jornada digital, tornando a experiência do consumidor mais rápida, privada e segura", acrescenta o CEO."Construímos a Revelock para ajudar o comércio global a identificar se alguém é realmente quem diz que é quando está a fazer transações online", disse Pablo de la Riva, CEO da Revelock. "Com os nossos perfis hipergranulares totalmente anónimos, somos capazes de detectar as mudanças mais subtis no comportamento do utilizador. Utilizamos, por exemplo, diferenças que encontramos na forma como alguém segura o telefone, a rapidez com que navega numa aplicação bancária ou a forma como digita a sua palavra passe e prevemos se uma determinada sessão é ou não confiável", exemplifica.O responsável da empresa refere o "entusiasmo" por ver a tecnologia desenvolvida "atingir todo o seu potencial quando combinada com a experiência da Feedzai na área da inteligência artificial. A combinação das nossas tecnologias vai, sem dúvida, ultrapassar os limites do que pode ser feito para proteger o comércio moderno".A Feedzai foi criada em 2011, utilizando a inteligência artificial para verificar a segurança de transações online. As ferramentas da empresa são utilizadas por empresas do setor da banca, comerciantes, entre outros.