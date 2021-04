Portuguesa GeoSat compra dois satélites a canadiana falida e investe 20 milhões

Constituída em fevereiro passado, é controlada pela Omnidea (55%), que tem como parceiros o CEiiA (35%) e o AIR Centre (10%). Chama-se GeoSat –Global Earth Observation Satellites e tornou-se logo à nascença um dos maiores operadores de satélites na Europa, após ter comprado, há poucos dias, dois satélites de observação da Terra ao falido grupo canadiano Urthecast.

"Com este investimento de 20 milhões de euros a cinco anos, a GeoSat junta-se ao clube restrito dos operadores privados de satélites de muito-alta resolução (submétrica) e torna-se a primeira empresa portuguesa a deter e operar satélites de observação da Terra, catapultando o setor espacial nacional para uma nova fase da sua história e abrindo um novo leque de oportunidades associadas à exploração de dados espaciais, à promoção de aplicações e de serviços ‘downstream’", avança a GeoSat, em comunicado.



A empresa não revela o valor da compra dos dois satélites, o Deimos 1 e o Deimos 2, que tinham sido avaliados, há já cerca de meia dúzia de anos, em mais de 70 milhões de euros.





Com escritórios em Évora, Monte da Caparica, Porto, Valladolid e Puertollano, a empresa portuguesa conta com 50 colaboradores na operação e processamento de imagens de satélite para produção de informação e serviços de elevado valor acrescentado.





Destacando a capacidade diferenciada dos ativos adquiridos, Tiago Pardal, CEO da Omnidea, refere que os dois satélites comprados à Urthecast "irão alavancar novas oportunidades de negócio ao longo da sua vida útil e abrir caminho para a criação de uma nova geração de satélites de alta resolução focada no Atlântico e noutros mercados de observação da Terra".

Já o seu homólogo do Air Centre, Miguel Belló, enfatiza que "a entrada em operação da GeoSat permitirá a Portugal acelerar a concretização da estratégia nacional para o Espaço e para o Atlântico, reforçando a cadeia de valor para a futura Constelação do Atlântico e criando novas oportunidades para toda a base tecnológica e industrial portuguesa e da rede do AIR Centre".

Segundo Francisco Vilhena da Cunha, o CEO da nova empresa, a GeoSat terá como prioridades, durante a fase inicial de operação, "fortalecer a sua posição no mercado global de observação da Terra, reforçar a capacidade na operação e processamento de imagem a partir das equipas em Portugal e Espanha, e estabelecer parcerias para a criação de uma nova geração de satélites de observação da Terra que venham a substituir os satélites atualmente em órbita".