Portuguesa Networkme angaria um milhão de euros para acelerar expansão ibérica

reforçar o recrutamento em Portugal e Espanha (passando o número de colaboradores de 20 para 30 até ao final do ano) e desenvolver novas atualizações e tecnologias para a plataforma. O objetivo é o de fazer crescer a base de estudantes inscritos, querendo chegar ao total de 80.000 utilizadores ativos até ao final do ano.



"Esta ronda de investimento vem dar um novo impulso à Networkme e à sua ação junto das empresas e do talento jovem, tanto em Portugal, mercado onde estamos a crescer muito, mas também em Espanha, onde entrámos recentemente," explica em comunicado enviado às redações Felipe Vieira, CEO e co-founder da Networkme.







A startup portuguesa Networkme - fundada por Filipe Vieira e Marcelo Manteigas (na foto) e lançada em setembro de 2021 - anunciou esta quinta-feira que concluiu com sucesso uma ronda de financiamento no valor de um milhão de euros.O investimento foi liderado pela Big Sur Ventures, e contou também com a participação do espanhol Bankinter, através da Fundação Inovação Bankinter, e das gestoras de capital de risco Demium, Newzone, Savvy Capital, Valutia, Verve Capital bem como outros "business angels".A Networkme é uma plataforma que ajuda jovens a descobrirem qual carreira seguir e empresas a recrutarem talento. Conta já com 30.000 utilizadores inscritos e trabalha com empresas como a SONAE, Lidl, NOS, BNP Paribas, entre outros.Presente no mercado espanhol desde o verão (a primeira internacionalização da empresa), o montante agora angariado vai servir à startup portuguesa para acelerar a expansão tanto em Portugal como em Espanha, havendo já novos mercados na mira e em análise, como o do Reino Unido, Alemanha e Brasil.Por outro lado, entre as metas comunicadas aos investidores, está ainda a intenção de