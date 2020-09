Portuguesa Newton.ai entra na Arábia Saudita e ganha a 300 concorrentes

Doutorado em Neurociências pela Universidade do Porto, cidade onde nasceu, em 1982, Hélder Silva foi investigador no Hospital de São João e passou pela Espírito Santo Saúde, onde exerceu atividade como Cardiopneumologista.

Entretanto, este apaixonado por tecnologia conhece Rui Costa, engenheiro informático, numa maratona de programação, no Porto, tendo ambos embarcado numa aventura empresarial conjunta - em 2016 criam uma empresa que usa a inteligência artificial e "know how" para ajudar os empregadores a contratar os melhores talentos, de forma eficaz e rápida.

A startup Newton.ai nasceu na Universidade de Oxford e opera a partir de Silicon Valley, nos Estados Unidos. Já está presente nos mercados norte-americano, japonês e português, tendo acabado de entrar na Arábia Saudita, onde foi a vencedora de uma competição organizada pela Autoridade Geral das Pequenas e Médias Empresas da Arábia Saudita e pelo Thakaa Center, um centro especializado para a investigação em inteligência artificial.

"A Newton.ai venceu a competição Human Resources Challenge, onde participaram 300 startups frente a um júri constituído por investidores, empreendedores e líderes de tecnológicas da Arábia Saudita", anunciou a empresa, esta segunda-feira, 21 de setembro, em comunicado.

"O objetivo era encontrar soluções que aplicassem inteligência artificial com capacidade de revolucionar o mercado do recrutamento", explicou, adiantando que a Newton.ai foi vencedora de um prémio de 25 mil dólares" (21,2 mil euros).

A startup liderada por Hélder Silva revela que entrou recentemente no mercado da Arábia Saudita para "dar resposta ao desafio do elevado desemprego da população do país, muito em desequilíbrio com os altos níveis de contratação de população estrangeira, e para melhorar e acelerar a ligação entre potenciais candidatos e as vagas em aberto".

"Acreditamos que a inteligência artificial está a mudar a forma como o recrutamento é feito, trazendo-lhe mais eficiência assim como interações mais positivas entre candidatos e recrutadores", declara o CEO da Newton.ai.

"Agora, mais do que nunca, há um sentimento de urgência no sentido de resolver o problema global de match no mercado de trabalho para mitigar o desemprego", explica Talal Al Sorayai, um dos primeiros investidores da Newton.ai nos Estados Unidos.

A Newton.ai conta no seu currículo de clientes com empresas como a Nike, a Hitachi e a SAPTCO.

Em 2018, a Newton foi avaliada em 5.1 milhões de dólares (4,3 milhões de euros) e já foi alvo de investimento em mais de 400 mil dólares (338 mil euros) por entidades como a Universidade de Oxford ou a Will Group, um dos gigantes do recrutamento no Japão.

A Newton.ai recruta através do chat do Messenger do Facebook e do LinkedIn.

A tecnologia desenvolvida pela equipa de Hélder Silva cruza o "deep learning" e o processamento de linguagem natural para conseguir chegar aos melhores "matches".

"O ‘chatbot’ utiliza esse processamento para ler a informação de cada oferta de trabalho assim como a informação dada pelos candidatos, fazendo com que a Newton.ai compreenda, por exemplo, que pessoas que desempenharam funções como ‘motorista de camião’ e ‘estafeta de entregas’ possam ser indicadas para o mesmo perfil de oferta de emprego, conseguindo também aferir o nível de senioridade através das expectativas salariais", explica a empresa.

"O que estamos a fazer de inovador é listar uma oferta de trabalho pelas competências necessárias e não pelo seu sentido literal. A ideia é cortar com todas as barreiras que impedem um candidato de chegar à sua oportunidade de emprego ideal", sublinha Hélder Silva, destacando que "a beleza desta tecnologia é que para além de nos trazer uma solução que apresenta os melhores candidatos especificamente para aquela oferta, consegue fazê-lo em cerca de 20 minutos e livre de bias".