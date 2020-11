Preço dos videojogos pode subir pela primeira vez em 15 anos

Apesar do mundo estar a lutar contra uma nova crise económica, os videojogos sobem de nível e atingem um novo patamar de 70 dólares (cerca de 58 euros) em média por nova unidade, registando um aumento do seu preço base pela primeira vez em 15 anos.





Os videojogos de 60 dólares remontam para os anos 90, sendo que raramente um jogo excedeu esse valor ao longo das três décadas seguintes. Contudo, as editoras do mundo dos videojogos consideram que este aumento é agora necessário, segundo apurou a Bloomberg.





Ao longo desta semana as editoras e diversos membros da indústria de videojogos irão continuar em negociações com o intuito de aumentar o valor tabelado para os 70 dólares. Esta luta coincide com o lançamento de duas novas consolas, uma da Microsoft e outra da Sony.





Apesar de iniciada há largos anos esta batalha ainda não terminou, tendo que enfrentar o obstáculo da crise económica instaurada pela Covid-19, que elevou para números recorde os desempregados nos Estados Unidos.





Um dos motivos que leva a este aumento é o facto do custo de produção dos jogos AAA ser cada vez maior. A Sony chegou mesmo a pedir um aumento maior, todavia acabou por aceitar os 70 dólares, agora exigidos pelos produtores.





Embora ainda esteja tudo em cima da mesa, a verdade é que os novos jogos Call of Duty, Demon's Souls, Godfall e NBA 2K21 estão já disponíveis online por um valor inflacionado.





Desde os anos 90 que os jogos custam, em média, 60 dólares tendo esta tendência começado com a Nintendo, depois da marca ter feito muito sucesso com uma das suas consolas. A Sony ainda reduziu o valor em dez dólares no ano de 1994, com o lançamento da PlayStation, contudo, o preço voltou a fixar-se nos 60 dólares e permanece assim desde 2000.





As empresas de videojogos argumentam que os preços não acompanharam o custo de outros media, como por exemplo a Netflix. De acordo com as declarações de Yoshio Osaki, diretor da IDG Consulting Inc., "desde 2005 que o custo para desenvolver um jogo triplicou ou quadruplicou" e o preço de venda mantem-se o mesmo, garantiu Osaki à Bloomberg.





"Nem todas as editoras vão lançar jogos por 70 dólares", escreveu Osaki num comunicado citado pela Bloomberg. "No entanto, prevemos que uma percentagem crescente de jogos será lançada a 70 dólares, mas não todos de uma vez e não uniformemente em todas as editoras", reforçou ainda Osaki.