Produtora portuense de jogos de casino faz “jackpot” nos Estados Unidos

Em Fevereiro de 2010, poucos dias depois de a Apple ter lançado o primeiro iPad, um grupo de jovens fundava no Porto uma empresa de software focada no desenvolvimento de jogos para "slot machines" – a Fabamaq, que viria a tornar-se um sucesso, exportando para casinos de todo o mundo, em Espanha, nas Filipinas ou no México, assegurando desde a engenharia ao grafismo, passando pelas músicas e pela manutenção nas salas de jogos.

No ano anterior à chegada da pandemia de covid-19, a Fabamaq trocava um escritório arrendado no Edifício Burgo, na portuense avenida da Boavista, por novas instalações próprias na zona do Campo Alegre, num investimento de quatro milhões de euros.

E é a partir do número 389 da Rua do Campo Alegre, onde ocupa uma área de 3.500 metros quadrados, que a Fabamaq acaba de fazer um novo "jackpot" ao abrir o mercado dos Estados Unidos.

"A entrada nos Estados Unidos da América era um dos momentos altos do ‘roadmap’ definido pela Fabamaq para 2023 e dá continuidade ao seu esforço de levar o que de melhor se faz no ecossistema tecnológico português até ao outro lado do mundo", afirma esta especialista no desenvolvimento de "slots", vídeo bingos e jogos de mesa para vários mercados internacionais.

"Esta ‘big win’ da Fabamaq confere maior projeção à sua operação global de desenvolvimento de jogos de casino, já que milhares de jogadores podem experimentar os jogos de ‘slots’ criados na ‘software-house’ em vários casinos do estado da Flórida", realça a empresa, em comunicado.

O mercado norte-americano é um dos mais competitivos no cenário mundial da indústria de jogos de casino, "reunindo apenas os principais ‘players’ do setor", enfatiza a Fabamaq.

"A expansão dos jogos de casino produzidos pela Fabamaq para os Estados Unidos é uma conquista que nos enche de orgulho. Ao longo destes 13 anos alcançámos vários feitos, seguindo padrões de exigência altíssimos e procurando trazer inovação, excelência e qualidade nos produtos que desenvolvemos. A entrada neste mercado é um momento especial, que vai marcar para sempre o legado da empresa, abrindo novas perspetivas para o futuro de crescimento e expansão que queremos", afirma João Maia, COO da empresa.

Além da presença nos casinos físicos, os jogos da Fabamaq terá ainda uma montra adicional de exposição nos Estados Unidos da América neste segundo semestre - a G2E Las Vegas.

"Esta feira internacional é a plataforma ideal para dar a conhecer tanto a jogadores como operadores de casino as mais recentes inovações, ‘features’ exclusivas e gráficos envolventes dos jogos", explica a tecnológica do Porto.

Entretanto, com a expansão geográfica para os Estados Unidos "surge também um aumento das exigências para a operação da Fabamaq",pelo que está à "procura novos talentos com especial foco nas áreas de ‘game development’ e ‘software testing’", tendo atualmente abertas oito vagas.

A Fabamaq emprega neste momento cerca de 230 pessoas.