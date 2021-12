Tecnológica do Porto que cria jogos de casino premeia trabalhadores com 500 mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No ano anterior à chegada da pandemia de covid-19, a Fabamaq trocava um escritório arrendado no Edifício Burgo, na portuense avenida da Boavista, por novas instalações próprias na zona do Campo Alegre, num investimento de quatro milhões de euros.

É a partir do número 389 da Rua do Campo Alegre, onde ocupa uma área de 3.500 metros quadrados, que a Fabamaq desenvolve jogos para "slots machines", que exporta para casinos de todo o mundo, em Espanha, nas Filipinas ou no México, assegurando desde a engenharia ao grafismo, passando pelas músicas e pela manutenção nas salas de jogos.

Agora, a Fabamaq decidiu distribuir um bónus anual de performance aos seus trabalhadores pela primeira vez, prometendo entrar em 2022 com vagas abertas para diferentes áreas funcionais. A empresa emprega atualmente 217 pessoas.

"No total, foram cerca de 500 mil euros atribuídos aos colaboradores da empresa tecnológica sediada no Porto, que visam reconhecer o trabalho realizado no cumprimento do ‘roadmap’ estabelecido para os últimos doze meses", explica a empresa, em comunicado.

A desenvolver "software e soluções para a competitiva indústria de jogos de casino dentro de um grupo internacional", em 2021, num contexto económico e operacional de retoma, a Fabamaq "criou vários produtos novos para casinos a operar a partir de diferentes geografias, e iniciou projetos ambiciosos para o futuro da sua operação focada nos casinos físicos e também no digital".

"É muito positivo fechar o ano desta forma, com mais um gesto de reconhecimento pelo trabalho realizado pelos nossos ‘gamers’. Esperamos que a atribuição do bónus reforce o foco no trabalho orientado para o cumprimento de objetivos globais e dos ‘roadmap’ traçados, e contribua positivamente para o excelente espírito de equipa vivido na empresa", enfatiza João Maia, COO da Fabamaq.

Entretanto, a tecnológica fundada em fevereiro de 2010 dá conta que mudou recentemente o seu sistema de atribuição de benefícios, aderindo ao serviço da Coverflex.

"Com esta alteração a empresa pretende disponibilizar benefícios mais flexíveis e diversificados que proporcionem a cada ‘gamer’ uma escolha de benefícios mais ajustada às suas necessidades e preferências individuais", afirma.

De resto, com "projetos promissores para 2022", a Fabamaq vai entrar no novo ano "com posições em aberto para diferentes equipas", desde "a gestão de projetos à área de certificação, passando pela gestão de dados e diferentes equipas de desenvolvimento de software".

"Neste momento, a Fabamaq tem 12 posições em aberto. O objetivo da empresa para 2022, com o quadro que temos, é contratar 35 pessoas", adiantou fonte oficial da tecnológica ao Negócios.