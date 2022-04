Receitas do Twitter sobem 16% no primeiro trimestre para 1,2 mil milhões

O Twitter registou receitas de 1,2 mil milhões de dólares nos primeiros três meses do ano, uma subida de 16% em termos homólogos, anunciou a empresa naquela que poderá ser a última apresentação de contas antes de passar para as mãos de Elon Musk.



A empresa refere que estes números de receitas já refletem as consequências da guerra na Ucrânia. "Excluindo a aquisição da MoPub e da MoPub Acquire, o crescimento teria sido de 22%", detalha a informação da empresa.

Entre janeiro e março, a rede social viu as receitas de publicidade crescer 23% para 1,11 mil milhões de dólares. Já as subscrições e outras receitas ficaram-se pelos 94 milhões de dólares, um tombo de 31% em termos homólogos.



Os custos e as despesas totalizaram 1,33 mil milhões de dólares, um aumento de 35% face ao mesmo período de 2021. "Isto resultou num prejuízo operacional de 128 milhões de dólares e -11% na margem operacional", comparando com o lucro operacional de 52 milhões de dólares no ano anterior.



O resultado líquido atingiu 513 milhões de dólares, que compara com os 68 milhões de dólares do ano passado.



Jeff Bezos levanta dúvidas sobre se China ganha influência com Musk a comprar o Twitter Leia Também



As receitas do Twitter ficaram abaixo da estimativa da Refinitiv, que apontavam para receitas de 1,23 mil milhões de dólares, enquanto os utilizadores superaram a estimativa (229 milhões contra 226,9 milhões).

Leia Também Twitter anuncia venda a Musk por 44 mil milhões de dólares

As receitas da empresa ficaram dentro do intervalo do "outlook" definido pela empresa na última apresentação de contas. A empresa antecipava nessa altura receitas entre 1,17 mil milhões e 1,27 mil milhões de dólares.

A divulgação destes resultados acontece num momento em que o Twitter está prestes a ser comprado por Elon Musk, o dono da Tesla e da SpaceX, conforme formalizado pela empresa esta segunda-feira, 25 de abril. O magnata sul-africano oferece 54,2 dólares por ação do Twitter em "cash", o que representa um valor total de 44 mil milhões de dólares.

O oferta de Musk foi feita com o intuito de "transformar" a empresa, com o dono da Tesla a repetir em diversas ocasiões que a liberdade de expressão terá sido uma das motivações para esta compra. E, para essa transformação, os planos de Musk incluem a retirada da empresa de bolsa, ao fim de nove anos como uma empresa cotada.

No ano passado, o Twitter fechou o ano com perdas de 221 milhões de dólares, ainda assim uma melhoria significativa face às perdas do ano precedente, que foram cinco vezes maiores. No último trimestre do ano a empresa registou receitas de 1,57 mil milhões de dólares, uma subida de 22% em termos homólogos, enquanto o resultado líquido caiu para 182 milhões face aos 222 milhões registados no ano anterior.