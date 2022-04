Musk vende 4 mil milhões de dólares em ações da Tesla

Depois de chegar a acordo para a compra do Twitter por 44 mil milhões de dólares, Elon Musk voltou a desfazer-se de mais 4 mil milhões de dólares em ações da Tesla.



Ao todo, Musk vendeu entre terça e quarta-feira 4,4 milhões de títulos da gigante automóvel, de acordo com os documentos revelados pelo regulador financeiro norte-americano (na sigla inglesa SEC).

Segundo as contas da Bloomberg, o empresário sul-africano já vendeu nos últimos mais seis meses mais de 20 mil milhões de dólares em ações da Tesla.

Na segunda-feira, o autodenominado "imperador de marte" chegou a um acordo para comprar o Twitter, o que alarmou alguns investidores.



Para conseguir pagar o contratado, Musk terá de recorrer às suas participações no capital da Tesla para garantir empréstimos bancários.





Leia Também Em três dias Musk vendeu 8 mil milhões de dólares em ações da Tesla

Perante esta notícia, as ações da Tesla seguem a disparar mais de 4% no "premarket" norte-americano. Desde que foi revelado no início deste mês que Musk comprou uma participação significativa no capital do Twitter, a Tesla já perdeu 275 mil milhões de dólares em bolsa.

Esta quinta-feira, após ser divulgada a operação financeira, o empresário sul-africano escreveu no Twitter que "a partir de hoje não estão programadas mais vendas de ações da Tesla".

Leia Também Compra de Musk obriga Twitter a tranquilizar anunciantes sobre conteúdos ofensivos

Compra do Twitter pode implicar despedimentos

Leia Também Compra do Twitter atinge Tesla em ricochete. Companhia perde quase 126 mil milhões em bolsa

Para conseguir os empréstimos de que necessita, Elon Musk não só apresentou as ações da Tesla por si detidas como garantia real, como assegurou que se irá focar nas contas do Twitter, tendo inclusive apresentado um esboço de corte de custos e postos de trabalho, segundo fontes próximas do assunto contactadas pela Bloomberg.

As mesmas fontes avançam ainda que Musk debateu com os banqueiros como aumentar o "cash flow" do Twitter, incluindo a possibilidade do lançamento de um serviço de assinatura premium. O multimilionário frisou ainda a necessidade de que celebridades sejam mais ativas na rede social.

Leia Também Twitter anuncia venda a Musk por 44 mil milhões de dólares

O Twitter registou receitas de 1,2 mil milhões de dólares nos primeiros três meses do ano, uma subida de 16% em termos homólogos, anunciou a empresa naquela que poderá ser a última apresentação de contas antes de passar para as mãos de Elon Musk.

A empresa refere que estes números de receitas já refletem as consequências da guerra na Ucrânia. "Excluindo a aquisição da MoPub e da MoPub Acquire, o crescimento teria sido de 22%", detalha a informação da empresa.