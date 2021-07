Receitas do Twitter subiram 74%. Desde 2014 que o aumento não era tão expressivo

Leia Também Receitas do Twitter sobem 28% no quarto trimestre com mais publicidade

Os resultados apresentados pelo Twitter bateram as expectativas dos analistas de Wall Street. No segundo trimestre, a rede social viu as receitas ascenderem a 1,19 mil milhões de dólares (1,01 mil milhões de euros), uma subida de 74% face ao mesmo trimestre do ano passado. Os analistas antecipavam que as receitas ficariam pelos 1,07 mil milhões de dólares.É preciso recuar até 2014 para ver um crescimento das receitas tão expressivo, conforme nota a CNBC. As receitas resultantes de publicidade ascenderam a 1,05 mil milhões de dólares, uma subida de 87% em termos homólogos. Os analistas antecipavam números mais baixos nesta área, nos 909,9 milhões de dólares.As receitas no mercado dos Estados Unidos continuaram a representar a fatia de leão, com 653 milhões de dólares, uma subida homóloga de 79%. Já as receitas provenientes do mercado internacional representaram 537 milhões de dólares no segundo trimestre, um aumento de 69%.O lucro da plataforma liderada por Jack Dorsey ascendeu a 65,6 milhões de dólares no trimestre, contra as perdas de 1,38 mil milhões de dólares apresentada no segundo trimestre de 2020."Entregámos um desempenho melhor do que esperado em todos os nossos principais produtos e geografias, ao mesmo tempo em que fizemos crescer a nossa audiência", indicou o CFO do Twitter, Ned Segal, num comunicado da companhia.A métrica de utilizadores diários ativos monetizáveis (mDAU) ascendeu a 206 milhões no trimestre, comparada com os 186 milhões de há um ano. Comparando com há um ano, o Twitter perdeu um milhão de utilizadores nos Estados Unidos, passando dos 38 milhões para 37 milhões de utilizadores diários ativos. No mercado internacional foi registada uma subida desta métrica, já que no segundo trimestre ascendeu aos 169 milhões, contra os 150 milhões do segundo trimestre de 2020.Ao longo deste ano tem sido notória a corrida contra o tempo do Twitter para apresentar mais funcionalidades. Depois da explosão da rede social por voz Clubhouse, nos primeiros meses do ano, também o Twitter adotou uma ferramenta semelhante, chamada Spaces. É possível que qualquer utilizador acompanhe uma conversa apenas em formato áudio, numa espécie de "sala". Outro dos novos produtos do Twitter está ligado às newsletters, que podem ser monetizadas.A empresa detalhou ainda que pretende aumentar o número de trabalhadores e os custos totais em 30% este ano, numa altura em que a empresa investe em engenharia e equipas dedicadas a produto.Para o terceiro trimestre, o Twitter antecipa receitas totais entre 1,22 mil milhões e 1,3 mil milhões.Após a divulgação de resultados, as ações do Twitter chegaram a subir 5%. Os títulos da empresa fecharam a sessão desta quinta-feira nos 69,54 dólares.O Twitter não foi a única empresa de redes sociais a divulgar resultados esta quinta-feira. A empresa de Santa Mónica Snap registou o maior crescimento de receitas desde o final de 2017.A empresa, que é dona da aplicação Snapchat, que foi pioneira nas histórias que desaparecem ao fim de 24 horas, apresentou receitas de 982 milhões de dólares, um aumento de 116% face ao mesmo trimestre de 2020. O número de utilizadores diários ativos cresceu 23%, para 293 milhões, ultrapassando a expectativa de 290,3 milhões de utilizadores.