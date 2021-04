Snap supera previsões de vendas e de número de utilizadores. Mercado aplaude

A tecnológica norte-americana Snap Inc., que gere a aplicação de mensagens de telemóvel Snapchat, viu o crescimento da sua aplicação crescer com as campanhas de publicidade digital e com uma maior adesão das pessoas ao Snapchat em tempos pandémicos para ligações sociais e diversão.

A Snap reportou, após o fecho de Wall Street, que 280 milhões de utilizadores ativos usaram diariamente o Snapchat no primeiro trimestre, um crescimento de 22% face ao mesmo período do ano passado. A a estimativa média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 275,4 milhões.

A empresa sediada em Santa Mónica (Califórnia) anunciou também que as vendas neste mesmo período dispararam 66% face ao primeiro trimestre de 2020, para 770 milhões de dólares – superando a projeção média de 744 milhões avançada pelo consenso de mercado.

Resultado: os investidores gostaram e estão a fazer refletir o seu agrado na negociação do "after hours". A Snap, que fechou a sessão regular desta quinta-feira a recuar 2,1% para 57,05 dólares, segue a disparar 6,1% para 60,53 dólares na negociação fora de horas em Nova Iorque.

As ações da Snap registam um ganho de 14% no acumulado deste ano, depois de terem triplicado de valor em 2020.

Isto apesar de a empresa continuar a registar prejuízos – mas está a diminuí-los, o que ajuda ao otimismo. Entre janeiro e março, a Snap teve perdas de 286,8 milhões de dólares (ou 19 cêntimos de dólar por ação), contra 305,93, milhões (21 cêntimos por ação) de prejuízos um ano antes.

O CEO da Snap, Evan Spiegel, disse que mais pessoas fizeram novos amigos, usaram a ferramenta de mapeamento da aplicação móvel e publicaram mais histórias – que são fotos e vídeos efémeros, visto que que entretanto desaparecem.

A empresa projetou receitas entre 820 e 840 milhões de dólares para o atual trimestre, quando a média estimada pelos analistas é de 823,9 milhões. E também prevê que os utilizadores ativos diários registem um aumento de 22% este ano, para chegarem ao final de 2021 nos 290 milhões.

Já o EBITDA, um indicador de rentabilidade, deverá ficar entre o "break even" e prejuízos de 20 milhões de dólares no segundo trimestre, pelas contas da empresa. Os analistas projetavam uma perda de 1,3 milhões, mas nem este número desanimou os intervenientes de mercado, que continuam a investir na empresa em bolsa.

O IPO da Snap, recorde-se, teve lugar a 1 de março de 2017, nos 17 dólares.