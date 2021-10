Redes sociais do Facebook estão 'em baixo'

Leia Também Facebook acusado de dar prioridade a lucros e não ao combate da desinformação

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021

Não está a conseguir utilizar as redes sociais esta segunda-feira? Não é caso único. De acordo com o site DownDetector, os principais serviços detidos pelo Facebook estão 'em baixo' esta tarde.Este site, que permite aos utilizadores reportar falhas de funcionamento em diversos serviços, está a registar um pico de queixas ligadas ao WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger.As queixas dos utilizadores foram reportadas principalmente a partir das 16h30 (hora de Lisboa). No caso do WhatsApp, foram reportados mais de 3.700 comentários de utilizadores que se queixam de instabilidade no serviço.Os utilizadores queixam-se de que as aplicações não estão a atualizar ou a apresentar conteúdos. No caso dos serviços que dependem do envio de mensagens, como o Messenger ou o WhatsApp, não estarão a ser enviadas mensagens. No Instagram, a rede social para partilha de fotografias e vídeos, os utilizadores recebem a indicação de que "não é possível atualizar o feed".Esta falha não se limita apenas às aplicações para smartphone da empresa; também a versão web dos diferentes serviços estará a funcionar de forma instável. Esta dificuldade técnica estará a afetar utilizadores em todo o mundo, conforme aponta o site Down Detector.O Facebook recorreu ao Twitter para reconhecer que existe uma falha no serviço, garantindo que está "a trabalhar para fazer com que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível".(notícia em atualização)