Facebook interrompe criação do Instagram para crianças

O Facebook anunciou que, para já, vai pôr em pausa a criação do Instagram Kids, uma versão da popular rede de fotografias, desenvolvida para menores de 13 anos. O anúncio foi feito esta segunda-feira por Adam Mosseri, responsável pela aplicação, no blog oficial do Instagram.



"Embora defendamos a necessidade de desenvolver esta experiência, decidimos suspender o projeto", pode ler-se. "Isso vai-nos dar tempo para trabalhar com pais, especialistas, legisladores e reguladores, para ouvir as suas preocupações e mostrar o valor e a importância do projeto para os jovens e as crianças."

A suspensão do Instagram Kids surge depois de várias críticas à utilização da rede social pelos mais novos, sobretudo adolescentes, com vários especialistas e reguladores a mostrarem reservas em relação a questões do foro da saúde mental.

Na semana passada, um artigo do Wall Street Journal mostrava que o Facebook sabia dos malefícios da utilização do Instagram por menores, tornando-os obcecados com o seu aspeto físico. Num estudo feito pela própria rede social, um terço das raparigas respondia que a utilização da aplicação as fazia sentir mal em relação ao seu própria corpo.





Para ser claro, não concordo com a forma como o Journal retratou a nossa pesquisa", sublinhou. "

Fazemos estes estudos para tornar o Instagram melhor. Isso significa que nossos resultados muitas vezes lançam luzes sobre os problemas, mas inspiram novas ideias e mudanças".

Em resposta, Adam Mosseri indica que a publicação deixou de fora outros dados importantes. "

O responsável adiantou ainda que a nova aplicação para criança não iria trazer mais menores para o mundo online, uma vez que eles já lá estão. "A realidade é que as crianças já estão online e acreditamos que desenvolver experiências adequadas à idade, projetadas especificamente para elas, é muito melhor para os pais do que a situação atual."

Para já, está interrupção do projeto é apenas uma pausa. "Acreditamos que a criação do Instagram Kids é a coisa certa a ser feita", indica a publicação. Entretanto, a equipa vai continuar a trabalhar em ferramentas de supervisão parental para adolescentes.