Saphety e SAP com solução “turbo” na emissão de faturas eletrónicas

Os fornecedores da Administração Pública passam a ser obrigados a emitir faturas eletrónicas a partir de 1 de janeiro de 2021, enquanto as grandes, pequenas e médias ou microempresas e entidades públicas, enquanto entidades cocontratantes, terão que o fazer a partir de 1 de julho de 2021 e 1 de janeiro de 2022, respetivamente.

Nesse sentido, a Saphety e a SAP estabeleceram uma parceria "que pretende acelerar e agilizar a emissão de faturas eletrónicas para os seus clientes", passando as empresas que utilizam o ERP da SAP em Portugal a poder entregar esta documentação "de forma automatizada e certificada, através de submissão na plataforma Saphety - the invoice network", revela a multinacional tecnológica portuguesa, em comunicado.

"É uma solução que responderá às novidades legislativas e requisitos legais previstos para o início do próximo ano (por via do Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril), os quais exigem que a partir de 1 de janeiro de 2021 a generalidade dos fornecedores da Administração Pública encaminhe as suas faturas ao Estado por via eletrónica", explica a mesma empresa.

Esta oferta conjunta SAP/Saphety "vai permitir às empresas com ERP SAP aumentar a sua eficiência e obter ganhos de produtividade, beneficiando de um processo certificado para emissão das suas faturas eletrónicas que utiliza a maior rede de faturação eletrónica em Portugal", enfatiza João Pereira, COO e administrador da Saphety.

"Com um forte posicionamento no setor público", a Saphety "garante a integração das faturas provenientes dos sistemas SAP nos sistemas de gestão das entidades públicas", sendo que "os desenvolvimentos realizados permitem ainda a emissão eletrónica das faturas para o setor privado", acrescenta João Pereira.

Já Nuno Saramago, COO da SAP Portugal, salienta que "o SAP Document Compliance gere o intercâmbio eletrónico de documentos, de acordo com os padrões e requisitos legais de cada país. Se, por um lado, a automatização e transparência do processo de comunicação e correção simplificam um processo com várias camadas de complexidade, por outro, a colaboração com a Saphety assegura uma solução ‘end-to-end’ certificada de acordo com os requisitos da fatura eletrónica", afiança.

Fundada no ano 2000, a Saphety apresenta-se como líder de mercado em soluções de intercâmbio eletrónico de documentos, faturação eletrónica e sincronização de dados entre empresas.

Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, garante que as suas soluções chegam atualmente a 52 países e a sua carteira de clientes conta com mais de sete mil empresas.

Recorde-se que a Saphety foi adquirida pela sua equipa de gestão à Sonae, em março do ano passado, com o apoio da capital de risco Oxy Capital.

Já a SAP apresenta-se como líder de mercado em soluções de aplicações empresariais, garantindo que tem mais de 440 mil clientes em mais de 180 países, sendo que "em Portugal são mais de 5.600 as organizações utilizadoras das soluções SAP".