Portuguesa Saphety soma 52 países e ganha nova cara pós-Sonae

A 19 de dezembro do ano 2000, a Sonaecom, sub-holding do grupo Sonae com ativos nas áreas de telecomunicações, media e tecnologia, criava uma unidade de negócio chamada "Trusted Services" dedicada a atividades de certificação digital e pagamentos eletrónicos.

Esta unidade recebeu em 2003 a marca comercial XCom, tendo dois anos depois passado a denominar-se Saphety. Já no final de 2008, a Saphety incorporou a área de negócios BizB2B, criada no ano de 2000 pela empresa Digitmarket - Sistemas de Informação (atual Bizdirect).

Como resultado desta operação, a estrutura acionista da Saphety foi alterada com a entrada da AITEC e do BPI, como acionistas minoritários.



Passados dois anos adquiriu a unidade de negócio Mercados Eletrónicos, da empresa Softlimits, cujo foco era a fatura eletrónica.

Rui Fontoura, diretor da unidade de negócio adquirida, foi então convidado para o cargo de CEO da Saphety, e ainda onde se mantém na liderança da empresa, que foi adquirida há dois anos pela sua equipa de gestão à Sonae, AITEC e BPI.

Foi com Fontoura à frente da Saphety que esta se tornou, como gosta de se apresentar, uma "empresa multinacional de origem portuguesa líder em soluções de intercâmbio eletrónico de documentos, faturação eletrónica e sincronização de dados entre empresas".





Oito anos depois de ter partido para a internacionalização, a Saphety garante que está presente em Portugal, Brasil e Colômbia, conta com 10 mil empresas clientes e mais de 190 mil utilizadores em 52 países em setores como as telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços e saúde, para além do setor público.





28 de abril de 2021: a Saphety anuncia que tem uma nova arquitetura de marca fruto da reorganização do seu negócio.

"Nos dois últimos anos, a empresa foi restruturada ao longo dos vetores de crescimento em que está investida, onde é líder de mercado e um ‘player’ de escala global. A nova arquitetura de marca reflete esse posicionamento e identifica as nossas soluções nos mercados tecnológicos em que operamos. A nova identidade espelha a ambição da Saphety para o futuro", afirma Rui Fontoura, CEO da Saphety, em comunicado enviado às redações.





"Há algo de muito satisfatório quando trabalhamos com empresas portuguesas com ambição, que têm de operar em mercados muito concorrenciais em Portugal e no exterior, muitas vezes contra empresas internacionais em mercados tecnológicos e inovadores. Este trabalho exigiu explorar múltiplas hipóteses de estratégia e arquitetura de marcas. A nova marca ‘corporate’ serve de plataforma para marcas comerciais, atuais e futuras, que podem operar em mercados distintos, com um eixo comum. E tangibiliza a Saphety enquanto empresa num plano institucional", realça Rui Roquete, managing partner da Brand Practice, a empresa responsável pela nova identidade da Saphety.





Segundo a empresa liderada por Fontoura, a estratégia de desenvolvimento da empresa aposta em três pilares: "a consolidação da liderança do mercado da faturação eletrónica em Portugal, o reforço da internacionalização e o lançamento de novos produtos e serviços de alta especialização tecnológica".





Esta estratégia norteou a reestruturação da empresa em torno das suas áreas de atuação, as quais ganham agora identidade própria sob a marca corporativa Saphety.





"A vincada associação da marca Saphety à faturação eletrónica em Portugal e na Colômbia dá origem às marcas comerciais Saphety The Invoice Network em Portugal e Saphety Colombia, no mercado colombiano", explica.





Flexcash é a marca que identifica a solução de financiamento de faturas (Supply Chain Finance), sendo a nova marca Magnify aquela que identifica a unidade de Apresentação Eletrónica de Faturas (Eletronic Bill Presentment), que atua no setor das telecomunicações e "utilities" e tem uma vocação assumidamente global.