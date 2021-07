Segmento cloud alimenta trimestre da Microsoft. Lucros disparam 47% para 16,5 mil milhões

Leia Também O que levou a Microsoft ao clube restrito dos 2 biliões

A tecnológica de Redmond apresentou resultados trimestrais que bateram as expectativas dos analistas. Naquele que é o quarto trimestre do seu ano fiscal, terminado a 30 de junho, a Microsoft reportou lucros de 16,5 mil milhões de dólares (13,97 mil milhões de euros), 47% acima do lucro de há um ano.As receitas totais da dona do Windows subiram 21%, para 46,2 mil milhões de dólares (39,12 mil milhões de euros), superando em 2 mil milhões de dólares as expectativas dos analistas."Os nossos resultados mostram que quando executamos bem e vamos ao encontro das necessidades dos clientes de forma diferenciada em mercados grandes ou em desenvolvimento, geramos crescimento, como vimos na nossa cloud comercial - e em novas franquias que criámos, incluindo o gaming, segurança ou o LinkedIn, em todas ultrapassámos os 10 mil milhões de dólares de receitas anuais nos últimos três anos", comenta o CEO da Microsoft, Satya Nadella.Tal como tem acontecido em trimestres anteriores, a área cloud alimentou os resultados no trimestre. Afinal, a procura por estes serviços cresceu exponencialmente devido à pandemia. Na área de "Intelligent Cloud", as receitas subiram 30%, para 17,4 mil milhões de dólares.As receitas da área de computadores pessoais, onde estão incluídos o software Windows e também a área de consolas Xbox, cresceu 9% para 14,1 mil milhões de dólares. Ainda assim, olhando para área de conteúdos e serviços Xbox, aqui as receitas caíram 4%.Também o segmento de negócio Surface, a área de computadores e tablets desenvolvidos pela Microsoft, caiu 20%. Amy Hood, CFO da Microsoft, indicou na call com analistas que esta área "foi impactada pelos significativos constrangimentos" da crise dos semicondutores A falta de chips também terá contribuído para a queda na área de serviços e conteúdos da Xbox, já que com menos hardware vendido os serviços registam menor utilização.