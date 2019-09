Sem 5G, os novos iPhones podem ter dificuldades em afirmar-se na China

A decisão da Apple de não atualizar os novos aparelhos com a quinta geração de rede móvel pode custar caro à empresa tecnológica no mercado chinês. A grande concorrência da Huawei ou da Xiaomi será um desafio difícil de ultrapassar.

A fabricante do iPhone – a única marca estrangeira na lista dos cinco maiores "players" no mercado de smartphones na China – pode ter muitas dificuldades em afirmar-se no país, uma vez que terá uma luta acesa com as locais Huawei, Oppo e Xiaomi, todas elas com preços mais baratos.





Será "muito difícil" para a Apple manter a sua posição cimeira na China no segundo trimestre do próximo ano, disse Jia Mo, analista da Canalys, à Bloomberg. "Resta ver se o novo iPhone 11 pode oferecer algumas inovações tecnológicas para compensar as desvantagens do hardware, como a falta da rede 5G", acrescentou.