Sonae IM investe em empresa de Israel especialista em "dark web"

A Sonae IM anunciou esta terça-feira mais um investimento numa empresa de cibersegurança, sendo já a 12.ª operação que faz com empresas deste setor.

Desta vez adquiriu uma posição na Sixgill, empresa de Israel que diz sem "líder no desenvolvimento de soluções de software no segmento de inteligência de cibersegurança" e é especialista no combate às "ameaças provenientes da deep e dark web".

A posição assumida pela Sonae e valor do investimento não foram revelados, sendo que a companhia portuguesa refere que, em conjunto com a REV Venture Partners, liderou a ronda de financiamento que totalizou 15 milhões de euros.

A Our Crowd e os investidores anteriores (Elron e Terra Venture Partners) também participaram nesta ronda de investimento, que tem como objetivo "consolidar a expansão global das operações e a reforçar o portfolio de soluções proprietárias" da Sixgill.

A Sonae IM é a empresa da Sonae para investimentos em empresas tecnológicas nas áreas de cibersegurança, telecomunicações e retalho. Atualmente possui 33 investimentos diretos em empresas, sendo que 12 delas são se cibersugurança.

Carlos Alberto Silva (na foto), Executive Director da Sonae IM, assinala que a solução da Sixgill "recolhe e analisa inteligência especializada em cibersegurança, até hoje inacessível às organizações que não possuem as ferramentas ou recursos adequados para aceder às ameaças provenientes da deep e dark web".

"A dark web representa um desafio cada vez maior para grandes empresas em todos os setores, afetando especialmente os serviços financeiros, industriais, infraestruturas críticas e governos", afirmou Kevin Brown, Founder Partner da REV Venture Partners.