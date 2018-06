A Sonae IM, o ramo do grupo que investe em empresas tecnológicas, avançou com uma fusão ibérica para reforçar a área de negócio em cibersegurança. O objectivo é ganhar escala para concorrer no mercado europeu.

Agora, com a fusão da S21Sec com a espanhola Nextel, a Sonae IM prevê reunir 400 profissionais à volta da cibersegurança de forma a atingir a escala necessária para se expandir no mercado europeu. A base de clientes inclui "a maioria das grandes empresas Ibéricas", diz o grupo, garantindo que este é um "passo decisivo na criação de um líder europeu de cibersegurança".



Além disso, a Sonae diz que, com esta fusão, a empresa poderá servir os seus clientes em todo o ciclo de gestão de risco de cibersegurança, nomeadamente na prevenção, detecção, gestão e resposta a incidentes. "A escala acrescida reforçará ainda a capacidade de continuar a inovar e de prestar serviços avançados, na resposta à crescente complexidade do cibercrime", acrescenta o grupo.



De acordo com o comunicado, a Nextel, uma empresa espanhola com 30 anos de experiência, é "considerada uma referência em serviços de auditoria e consultoria, bem como de integração das mais exigentes soluções de cibersegurança". Para o CEO da empresa, Jose Ramón Bazo, esta fusão irá "subir o nível de ambição relativamente à gama de serviços".



A fusão das duas empresas deverá estar concluída nas próximas semanas, segundo o comunicado, mas o grupo não revela quais os valores envolvidos nesta operação.

