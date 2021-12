Space X arrecada 337 milhões de dólares com venda de ações

A empresa levantou 337 milhões de dólares, com mais uma venda de ações, de acordo com a informação prestada pela Space X ao regulador do mercado dos valores mobiliários norte-americano (na sigla inglesa SEC).

Space X arrecada 337 milhões de dólares com venda de ações









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Space X arrecada 337 milhões de dólares com venda de ações O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar