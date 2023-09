Start Campus recebe dia 2 os primeiros clientes no centro de dados de Sines

A Start Campus, empresa responsável pelo desenvolvimento do centro de dados em Sines, vai receber na segunda-feira os primeiros clientes da fase inaugural do projeto, de configuração do primeiro edifício, segundo anunciou a empresa em comunicado.O edifício, "que estará totalmente operacional até março de 2024, marca o início do desenvolvimento de um dos maiores campus de centros de dados da Europa", revela a Start Campus. Esta infraestrutura, denominada Sines 4.0, fornecerá energia 100% verde aos servidores e até 495 megawatts (MW) de capacidade em seis edifícios."Embora acordos de confidencialidade nos impeçam de divulgar a identidade de todos os primeiros clientes, em que se inclui 'hysperscalers cloud providers', a Start Campus irá receber os seus parceiros de conectividade – a EXA Infrastructure, a DE-CIX e a Colt, três fornecedores de 'internet connection exchange'", indica a empresa."Na Start Campus, acreditamos em alargar os limites do que é possível no ecossistema dos centros de dados, pelo que estamos particularmente contentes com a entrada dos primeiros clientes que se alinham com a nossa visão de tornar a tecnologia e os dados 100% sustentáveis, reduzindo de forma decisiva a pegada carbónica desta indústria", refere Afonso Salema, CEO da Start Campus, citado no comunicado.O projeto Sines pretende criar um 'campus' "Hyperscaler Data Centre", com capacidade de 495 MW, num investimento até 3,5 mil milhões de euros. A empresa espera que sejam criados até 1.200 empregos diretos altamente qualificados e 8.000 empregos indiretos até 2028."A localização do projeto Sines 4.0 permite que Portugal atue como um centro de conetividade para a Europa, fornecendo acesso através da ligação de cabos transatlânticos e rotas de rede terrestre", indicam ainda.