Startup Abtrace fecha financiamento de 2,4 milhões em ronda liderada pela Faber

A startup Abtrace, que conta com operações em Portugal e no Reino Unido, fechou um financiamento de 2,4 milhões de euros. Segundo a empresa, este investimento inclui uma ronda de capital de 1,3 milhões de euros liderada pela Faber, sociedade de capital de risco portuguesa, com a participação da Ganexa Capital e financiamento da agência de inovação britânica INNOVATE-UK.Criada em 2018, a Abtrace utiliza dados armazenados nos registos eletrónicos de saúde, utilizando ferramentas de inteligência artificial (IA) para agilizar e melhorar decisões clínicas em cuidados de saúde primários. O software da empresa é baseado na cloud, estando já disponível no mercado inglês, onde é utilizado como uma ferramenta para monitorização de doenças crónicas."Este financiamento permitirá à Abtrace transformar o que é hoje uma ferramenta baseada em dados que monitoriza e automatiza o cumprimento das diretrizes de atuação clínica e evita múltiplas visitas ao médico, numa plataforma inteligente que acompanha em tempo real a jornada do doente nos cuidados primários, desde a gestão e monitorização das condições pré-existentes até à identificação precoce de novas doenças", explica o CEO Umar Naeem Ahmad, citado em comunicado.A startup refere que está atualmente a colaborar com centros de saúde do sistema público de saúde britânico (o NHS) num projeto para desenvolvimento de algoritmos para a deteção precoce de doenças como o cancro, por exemplo. Este projeto abrange mais de meio milhão de pacientes, detalha a startup.Segundo o COO Hélder Tão Soares, a meta é mudar o paradigma da prestação de cuidados de saúde para uma lógica proativa e de diagnóstico precoce. "É um desafio extraordinário também da perspetiva tecnológica e, por isso, pretendemos expandir a equipa recrutando mais engenheiros na área de software e machine learning que se identifiquem com a nossa missão", refere o responsável de operações da Abtrace.Além do médico Umar Naeem Ahmad, que ocupa o lugar de CEO da empresa, e do COO Hélder Tão Soares, a equipa executiva é ainda composta por por Cristina Correia, a chief compliace officer que é responsável pela área de regulação e certificação.Do lado dos investidores, Sofia Santos, partner da Faber que participou neste financiamento, considera que a solução que está a ser desenvolvida tem um "potencial transformador" no plano dos cuidados de saúde primários e é um "excelente exemplo de como as tecnologias com base em dados poderão servir" a indústria da saúde e o bem-estar da sociedade."Estamos muito entusiasmados com a ambição da Abtrace e, como primeiros investidores, muito empenhados em apoiar a equipa a atingir a sua missão", acrescenta Santos.A empresa já tinha recebido um montante de 2,3 milhões de euros através do programa Wild Card do EIT- Health e da UKRI.