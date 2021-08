Startup portuguesa Cleverly comprada por dinamarqueses da Zendesk

Leia Também Capital de risco com ex-gestor da Caixa Capital e fundadora da Talkdesk lança fundo de 46 milhões

A startup lisboeta Cleverly foi comprada pela tecnológica dinamarquesa Zendesk, que opera uma plataforma para apoio ao cliente baseada na "cloud". O montante desta aquisição não foi divulgado nas publicações das duas empresas.Na sua nota, a Zendesk destaca que as potencialidades das soluções de inteligência artificial da empresa portuguesa vão permitir "gerar automação impulsionada por informação, que ajudará a fazer com que as equipas de suporte sejam mais produtivas".A empresa dinamarquesa, criada em 2007, destaca que as duas companhias "partilham uma visão da democratização da IA, assim como uma paixão pela criação de aplicações práticas que tornam possível a muitos negócios começar a [trabalhar] com IA de imediato - sem a necessidade de uma equipa de cientistas de dados".Na publicação assinada por Shawna Wolverton, executive vice president de produto da Zendesk, é ainda explicado que, com a Cleverly, a empresa "conseguirá entregar uma variedade de capacidades para automatizar "insights" chave, reduzir as tarefas manuais e ainda melhorar fluxos de trabalho".A Cleverly, nascida em 2019, foi fundada pela empreendedora e investidora Cristina Fonseca (que também co-fundou o unicórnio Talkdesk) e por Pedro Coelho, que também desempenhou funções da Talkdesk. De acordo com o Techcrunch, com a passagem para o universo da Zendesk, Cristina Fonseca assumirá funções como VP de produto e Pedro Coelho será o líder da área de "machine learning".A Cleverly destaca que as soluções da Zendesk são "baseadas na premissa de que o software deve ser rápido de implementar, fácil de usar e que deve ser rápido para os negócios verem um real valor". "Acreditamos que com esta visão partilhada a Zendesk é um encaixe perfeito para aquilo que construímos".Em declarações por email ao Negócios, a Zendesk indica que, "uma vez que todos os trabalhadores estão a trabalhar de forma remota devido à covid, também a equipa da Cleverly continuará a trabalhar a partir de Portugal".No Linkedin, o diretor da área de machine learning da Zendesk, Chris Hausler, deixa ainda a indicação de que "a empresa está a contratar em Lisboa e na Europa para aumentar a excelente equipa criada por Cristina Fonseca e Pedro Coelho".A Zendesk, que tem sede em São Francisco, na Califórnia, é cotada na bolsa de Nova Iorque desde 2014. Esta sexta-feira, os títulos da empresa estão a avançar 0,97% para 124,12 dólares.