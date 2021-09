Startup Katoo arrecada 6,1 milhões de euros e estreia-se no mercado português

Leia Também Kitch arrecada investimento de 3,25 milhões para ajudar restaurantes no mundo digital

A startup Katoo, sediada em Madrid, acaba de fechar uma ronda de financiamento, no valor de 6,1 milhões de euros. Em comunicado, a empresa adianta que o investimento foi liderado pelo K Fund, de Espanha, tendo contado ainda com as participações da portuguesa Shilling e dos norte-americanos Expa, FJ Labs e Soma Capital.A Katoo é uma "foodtech" que trabalha na transformação digital dos canais de fornecimento de alimentos para o setor da restauração. Fundada em 2019 pelo português Diogo Cunha e o espanhol Karan Anand, atua atualmente em Espanha, Itália e, a partir de agora, também Portugal. Conta com uma base de dados de mais de cinco mil restaurantes e fornecedores.O financiamento agora recebido chega nove meses depois da primeira ronda, de cerca de três milhões de euros (3,5 milhões de dólares), liderada pela alemã GFC e a francesa Otium Capital, que também agora participaram no investimento. O montante arrecadado servirá para a expansão internacional - querem, em breve, entrar na América Latina - e para o desenvolvimento do produto."O canal de fornecimento de comida continua a ser muito "old school". Fax, papel e caneta, e mensagens de voz são ainda consideradas uma regra de ouro. Esta ronda vai permitir-nos continuar a investir em fornecer a melhor tecnologia às pessoas que nos alimentam", explica em comunicado Diogo Cunha, CEO da Katoo.A startup trabalha com restaurantes como o grupo Pasta Non Basta, Poke House, Rebel Asian ou o Sushi at Home. Admite que a pandemia de covid-19 veio impulsionar o negócio, fazendo-o crescer. Os pedidos são hoje oito vezes mais do que os que chegavam no início do ano.

"Lançámos a Katoo para facilitar a comunicação entre restaurantes e fornecedores. Com a covid-19, provámos que as nossas ferramentas facilitam a relação entre os dois lados da equação, com menos erros e muito maior eficiência. Estamos focados em continuar a ajudá-los, lançando serviços financeiros como pagamentos centralizados e simplificados", explica o cofundador espanhol Karan Anand.





"Conhecemos o Diogo e o Karan há já algum tempo e sempre ficámos impressionados pela ambição e visão para mudar o canal de distribuição da alimentação de uma boa maneira. Estamos confiantes de que a Katoo está no caminho certo para consolidar a sua posição de liderança no Sul da Europa e para replicar essa trajetória na América Latina", sublinha Sergio Alvarez Leiva, Partner do K Fund.