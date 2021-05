Kitch arrecada investimento de 3,25 milhões para ajudar restaurantes no mundo digital

A startup portuguesa Kitch levantou 3,25 milhões de euros numa nova ronda de investimento seed, liderada pela Atlantic Food Labs, com a participação da Market One Capital, assim como dos investidores iniciais, a Seedcamp e a Mustard Seed Maze. Liderada por Rui Bento, antigo CEO da Uber Eats em Portugal, a Kitch disponibiliza aos restaurantes tecnologia que permite a estes espaços ter uma maior autonomia e controlo das vendas online.





"Dar aos restaurantes o poder de fazer as vendas digitais nas suas condições, estando em controlo". É desta forma que Rui Bento, co-fundador e CEO, define a missão da startup portuguesa Kitch, lançada em março de 2020. Se inicialmente a Kitch permitia aos restaurantes utilizar cozinhas dedicadas para responder às entregas em casa, em Lisboa e Porto, no final do ano passado a empresa tirou conclusões sobre as mudanças trazidas pela pandemia e reposicionou-se, assumindo-se no mercado como uma empresa de tecnologia para a restauração.

Leia Também Deco pede ao parlamento regras mais apertadas para plataformas de entrega de refeições

"Com a pandemia, o delivery passou a ser ainda mais procurado, e os restaurantes fizeram um enorme esforço para se adaptarem, o que tornou os desafios ainda mais evidentes: os custos altos, a complexidade operacional, e a perda de controlo. Sentimos que a Kitch poderia fazer a diferença, e estamos empenhados em disponibilizar e em continuar a desenvolver as ferramentas que permitem aos restaurantes recuperar o controlo e manter a sua independência no negócio digital", explica Rui Bento.

Através de uma subscrição mensal de 49 euros, a Kitch disponibiliza aos restaurantes uma plataforma única que permite ter um maior controlo das vendas que são feitas através do digital. Existe ainda um custo associado às vendas (uma percentagem de processamento de 5,9%, para gestão da loja, processamento de pagamentos e apoio ao cliente; e um valor de 3 euros por cada entrega feita). Rui Bento descreve que este "é um modelo de negócio mais competitivo do que as restantes plataformas".

A startup criou quatro produtos, que podem ser utilizados pelos restaurantes de forma independente. No caso da ferramenta "Store", é possível aos restaurantes criarem a sua própria loja online, podendo escolher quais os pratos que pretendem vender ou a localização geográfica da entrega. Segundo Rui Bento, é uma forma de os restaurantes "recuperarem o controlo da sua marca" e de "devolver a relação com os clientes um canal online".

Já na ferramenta "Connect", os restaurantes podem concentrar todas as vendas que sejam feitas através de canais digitais num único ponto. Se um restaurante tiver acordo de entrega com plataformas como a Uber Eats ou a Glovo, por exemplo, pode gerir menus e controlar todos os pedidos num único lugar, em vez de ter de "saltar" entre tablets. No caso do "Deliver", as empresas podem utilizar uma frota profissional de estafetas para assegurar as entregas, que poderão ser feitas até cerca de 7 quilómetros. O CEO da Kitch detalha que, através desta ferramenta, as áreas de entrega "podem chegar até quatro vezes mais clientes do que as aplicações" de entregas. E, em vez de as limitações geográficas serem definidas pelas próprias plataformas, cabe ao restaurante escolher até onde é que determinado prato pode ser entregue.

Por fim, no "Control", os restaurantes podem visualizar e acompanhar a evolução do negócio no digital, podendo ajustar os investimentos no digital consoante os resultados.

Neste momento, a solução da Kitch já é utilizada "em mais de 100 restaurantes em Lisboa ou no Porto", contando-se o "100 Maneiras", a "Fábrica Musa" ou o "Amélia" na lista de clientes da Kitch.

A ronda de investimento permitirá à startup "desenvolver o produto e as operações". "O nosso foco imediato continua a ser consolidar a presença em Lisboa e Porto e é onde estamos focados de imediato", resume Rui Bento.

Sem ambição de competir com plataformas de entrega

Na prática, um cliente final que faça um pedido a algum dos restaurantes que recorra à tecnologia da Kitch não se apercebe da existência da empresa na equação. O cliente da Kitch "é em primeira instância o restaurante". Num encontro com a imprensa, Rui Bento esclarece que a Kitch não tem ambição de se tornar numa empresa de entrega de refeições, apesar de já ter várias etapas da logística.

"A nossa missão é permitir que os restaurantes aumentem as vendas digitais. Os restaurantes não precisam de mais uma aplicação, precisavam de uma forma de conseguir ter controlo das vendas", detalha. "Por vezes, os restaurantes sentiam-se como se fossem fornecedores das aplicações".

Ter controlo das vendas digitais é mais importante para os restaurantes, defende o CEO da Kitch. "Sentimos que aqui sim é o ponto importante para restaurantes ganharem essa batalha."