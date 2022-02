Startup Luca angaria 2,7 milhões de euros para levar tecnologia às salas de aula

A Luca, startup fundada em Espanha em 2020 pelo português Frederico Bello, acabou de angariar 2,7 milhões de euros. A ronda "pre-seed" (estágio muito inicial) foi liderada pela Shilling Founders Found, de Portugal, e pela Heartcore Capital, da Dinamarca, mas contou também com outros investidores.A Luca é uma plataforma educativa, com sede em Lisboa, Madrid e no Novo México, de acordo com o portal Crunchbase, que fornece programas de aprendizagem online para alunos desde o pré-escolar ao secundário (K12, na sigla em inglês). "Na Luca estamos a revolucionar o setor da educação, aplicando tecnologia nas salas de aula e no tempo de estudo dos alunos. Como primeiro mercado, estamos a apostar no latino-americano de língua espanhola, o terceiro maior em número de alunos K12, com mais de 100 milhões de estudantes, e o mais impactado pela pandemia", explica em comunicado Frederico Bello, fundador e CEO da empresa.A startup oferece vídeos e soluções de gamificação para os vários níveis de ensino, com conteúdos que percorrem todo o currículo académico e ainda preparam para os exames nacionais. O fundador da Luca viu na pandemia uma oportunidade de mercado para implementar a sua solução inovadora. "Para colocar em perspectiva, o México é o país com mais escolas fechadas - mais de 30 milhões de alunos têm aulas por televisão há mais de ano e meio. Vemos a pandemia como um grande evento catalisador que colocou a tecnologia no centro do sistema de aprendizagem, agilizando um processo que já existia na região".A Luca lançou o seu primeiro piloto em 40 escolas no México, Colômbia e Guatemala e tem conteúdo disponível para o ensino básico em Matemática, Ciências e Espanhol. Atualmente, a empresa serve mais de 5.000 utilizadores na América Latina.Entre os investidores da startup, contam-se também vários empreendedores experientes como Diogo Mónica, fundador e CEO da Anchorage e Vasco Pedro, fundador e CEO da Unbabel. "A visão e o propósito do Frederico ajudam-nos, como investidores, a ver o negócio da Luca como impactante. Acreditamos numa melhor educação e acreditamos fortemente que a Luca pode ter um grande papel nessa visão", sublinha Miguel Santo Amaro, partner da Shilling e também fundador e CEO da Coverflex.(Notícia atualizada)