Taiwan está a olhar para cooperação com três países europeus na área dos semicondutores

Taiwan está a estudar a hipótese de cooperar com três países do leste da Europa para desenvolver esforços na área dos semicondutores. Uma ação do género poderá ser bem vista em Bruxelas, em altura de crise dos “chips”.

Taiwan está a olhar para cooperação com três países europeus na área dos semicondutores









