Tarefas aborrecidas ou perigosas? Musk troca trabalhadores pelo "humanóide"

"No futuro o trabalho físico será uma escolha". É assim que Elon Musk olha para o futuro depois de anunciar o "Tesla Bot", um robot com figura humanóide projetado para substituir o ser humano na realização de "tarefas perigosas, repetitivas e entediantes", como ir às compras ou baixarmo-nos para apanhar algo do chão, noticia a Bloomberg



O primeiro protótipo só deverá estar pronto no próximo ano. Por enquanto, aquilo que Elon Musk está a vender é uma ideia suficientemente inovadora para ter sido o destaque do evento Tesla's AI Day desta quinta-feira.



Com uma figura semelhante à de um ser humano, o robot de 1,73 centímetros de altura será capaz de se movimentar pelos espaços com o recurso ao sistema de oito câmaras de Autopilot dos veículos eléctricos da Tesla. Terá também um ecrã no rosto para o ajudar a comunicar e Elon Musk garantiu em tom de brincadeira que será um robot "amigável".





Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59 — Tesla (@Tesla) August 20, 2021

O empresário fez questão de sublinhar que o robot foi desenvolvido para não constituir uma ameaça ao ser humano. Musk disse que a Tesla pretende tornar a IA "útil" ou "limitada" e que será usada "inequivocamente" para o bem. O "Tesla Bot" será lento e construído com materiais leves e



Musk também aproveitou o evento para anunciar vagas de recrutamento para profissionais que queiram juntar-se à Tesla. "Estamos à procura de engenheiros mecânicos, elétricos, de controlo e de software para nos ajudar a alavancar a nossa experiência em IA além da nossa frota de veículos.", diz um anúncio de emprego no site da Tesla.

Em relação ao possível custo do "Tesla Bot" ainda não há previsões, mas tendo em conta a tecnologia utilizada podemos esperar que não seja para qualquer bolso. Quando questionado sobre o mercado consumidor para o robot, Musk apenas disse no seu habitual tom de brincadeira: "Terão de esperar para ver".



Algo que ficou por esclarecer é como é que o robot se irá enquadrar na missão com que a Tesla se comprometeu de acelerar a transição global para a energia sustentável.