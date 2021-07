Tesla supera todas as expectativas. Lucros acima de mil milhões pela primeira vez

A Tesla, fabricante norte-americana de veículos elétricos, como o Model 3, anunciou esta noite um resultado líquido de 1,14 mil milhões de dólares no seu segundo trimestre fiscal, tendo sido a primeira vez que atinge a marca dos 10 dígitos nos lucros. Isto com a aplicação das normas contabilísticas – a chamada GAAP.

Este valor mais do que duplica os 438 milhões de dólares de lucros registados no primeiro trimestre e é 10 vezes superior ao resultado líquido do período homólogo de 2020 (que foi de 104 milhões de dólares).

Sem a GAAP, os lucros subiram para 1,6 mil milhões, muito acima dos 1,1 mil milhões esperados pelos analistas (e ficando também bastante acima dos 1,1 mil milhões atingidos no primeiro trimestre, neste mesmo indicador sem as normas contabilísticas).

O lucro ajustado por ação foi de 1,45 dólares, quando a estimativa média dos analistas inquiridos pela Refinitiv era de um lucro de 98 cêntimos por ação.

Já as receitas ascenderam a 11,96 mil milhões de dólares, acima dos 11,3 mil milhões esperados pelo consenso do mercado.

A Tesla reportou ainda imparidades de 23 milhões de dólares relacionadas com a bitcoin.

"A fabricante automóvel beneficiou de vendas recorde e reduziu os custos internos para compensar o aumento do custo dos materiais e a imparidade relacionada com a bitcoin", comentou à CNN Business um analista da iSeeCars.com, Karl Brauer.

"Os números da Tesla, que bateram as estimativas por uma boa margem, confirmam que a procura global por veículos elétricos continua robusta, sendo mais do que suficiente para compensar os desafios de curto prazo da empresa", acrescentou.

Os investidores gostaram dos números apresentados hoje e estão a aplaudir a empresa no "after hours" de Wall Street. A Tesla segue a subir 1,25% para 665,87 dólares. Na negociação do horário regular desta segunda-feira encerrou a somar 2,21% para 657,62 dólares.

Em inícios deste mês, a Tesla anunciou que produziu 206.421 veículos no segundo trimestre. Desses, a empresa entregou 201.250, quase 9% mais do que entre janeiro e março.