Tecnológica Arquiconsult vai contratar mais 50 pessoas

Na última década, a tecnológica Arquiconsult multiplicou por quatro a faturação, de 2,5 milhões em 2008 para 10 milhões de euros no ano passado, e mais do que triplicou o efetivo para 140 pessoas.

Um crescimento bastante impulsionado pela internacionalização da empresa, nos últimos cinco anos, com a abertura de escritórios em Barcelona, Madrid e Luanda, com os mercados externos a valerem já 35% do volume de negócios, garante Rui Santos, CEO desta empresa de consultoria especializada na implementação de sistemas de gestão, colaboração e "business intelligence".

"Em Portugal, temos já uma dimensão que não nos permite crescer muito mais, por isso, tanto o escritório de Luanda como o de Barcelona são para ser expandidos e teremos de procurar novas zonas geográficas onde possamos crescer", avança Rui Santos, que pretende "manter o ritmo de crescimento de dois dígitos" na faturação e "contratar 50 profissionais durante o ano de 2019".

"Gold Certified Partner" da Microsoft, as soluções da Arquiconsult servem áreas de atuação empresarial que vão do retalho e comércio à hotelaria, logística e transportes, recursos humanos, navegação, abrangendo, ainda, entre outros, os setores da construção e gestão de espaço, ambiente e indústria.