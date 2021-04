Tecnológica Boost IT tem 150 vagas de emprego e uma gestora da felicidade

Após ter encerrado o último exercício com uma faturação de 7,6 milhões de euros, mais 44% do que no ano anterior, com 82% das receitas geradas nos mercados internacionais, a tecnológica portuguesa Boost IT pretende atingir este ano um crescimento próximo do registado em 2020.

"O objetivo para 2021 é chegar aos 10 milhões de euros, previsão que deverá ser revista em alta tendo em conta os resultados animadores do primeiro trimestre", adiantou a tecnológica portuguesa Boost IT, esta terça-feira, 13 de abril, em comunicado enviado às redações

"Queremos manter o forte ritmo de crescimento que sentimos desde a nossa fundação em 2018, tanto em Portugal como além-fronteiras. O grande desafio que definimos para 2021 em termos de internacionalização é a abertura de um escritório fora da Europa", revelou Bruno Ribeiro, CEO da empresa.

Para suportar este crescimento, a Boost IT "tem atualmente 145 colaboradores e 150 vagas em aberto", assumindo como "outra prioridade continuar a atrair e reter o melhor talento, como empresas onde as pessoas se sentem realizadas e têm oportunidade de crescer a nível pessoal e profissional".

Para reforçar este posicionamento, a Boost IT nomeou Filipa Lopes como "happiness and retention manager", uma gestora da felicidade dos trabalhadores da empresa que tem "’background’ em psicologia" e, segundo a mesma tecnológica, "um grande entendimento e conhecimento sobre comportamento humano e uma carreira na empresa, sendo agora promovida para este novo desafio".

"O cenário atual é muito complexo, porque literalmente entrámos com o trabalho para dentro das nossas casas e das nossas vidas e o grande ponto de honra da Boost IT tem sido a personalização. Não podemos ter a mesma abordagem com uma pessoa que vive sozinha que temos com outra que tem uma família e filhos pequenos. O ponto mais importante é conhecer os nossos colaboradores e as suas necessidades", desvendou Filipa Lopes.

"Tivemos também a preocupação de manter uma cultura de proximidade. Por isso, fazemos regularmente ‘calls’ com toda a equipa, temos eventos de ‘team building’ e estamos sempre a medir o seu grau de satisfação. Queremos que a Boost IT seja uma verdadeira grande família empresarial", enfatizou Bruno Ribeiro.

"A pandemia acelerou o processo de termos uma pessoa só dedicada a garantir que os nossos colaboradores estão bem, estão felizes e têm o que precisam do ponto de vista emocional", sustentou o CEO.

A Boost IT também contratou Fábio Rosa como "business unit diretor", um profissional com 10 anos de experiência, com o objetivo é criar e fortalecer uma unidade de negócio principalmente virada para o mercado nacional.