Tecnológica de Padre Eterno já emprega 160 pessoas e quer contratar mais 100

Na maior fase de desconhecimento da pandemia de covid-19, cujo primeiro confinamento foi decretado a 13 de março de 2020, em abril desse ano José Padre Eterno constituía a InnoTech, consultora tecnológica que tem registado um crescimento fulgurante da sua faturação e equipa.

Fechado o primeiro exercício completo com receitas de dois milhões de euros e 85 trabalhadores, mais do que duplicou a faturação no ano seguinte, para 4,6 milhões de euros, e ultrapassou a centena de trabalhadores.

No ano passado, o volume de negócios da InnoTech chegou aos sete milhões de euros, o que traduz um crescimento homólogo de 35%, tendo fechado 2023 com um total de 160 profissionais.

"Este ano a InnoTech prevê atingir os 12 milhões de euros e contratar uma centena de colaboradores, nomeadamente para as áreas de ‘software development’, ‘product e project management’, e ‘quality assurance’", avança a empresa, em comunicado. As vagas em aberto podem ser consultadas em https://innotech.key.work/jobs/.

"No ano de 2024 prevemos, por um lado, o crescimento da nossa área de ‘nearshore’, resultando num maior número de projetos desenvolvidos de forma 100% remota, e, por outro, a nossa presença física em projetos na Holanda em particular, para onde estamos com vagas de momento", sinaliza José Padre Eterno.

"Temos o claro objetivo de consolidar a nossa atividade internacional, onde já existem clientes e operações a funcionar, bem como reforçar a presença na economia da zona norte do país, dando uma maior e mais célere resposta a esse tecido empresarial", adianta o CEO da InnoTech, enfatizando que "impulsionar a inovação em todos os aspetos do negócio, desde serviços e modelos de entrega até aos processos internos, vai manter-se prioritário".

Relativamente à equipa, Padre Eterno enfatiza que, "à data de hoje, aproximando-nos do 4.º aniversário da InnoTech, além da atração de talento, estamos comprometidos em fortalecer ainda mais a nossa estratégia de retenção de pessoas".

"Reconhecemos que manter uma equipa altamente qualificada e motivada é essencial para o nosso sucesso contínuo. Investimos na criação de um ambiente de trabalho positivo e estimulante que promova o desenvolvimento profissional e pessoal dos nossos colaboradores.





Implementamos programas de capacitação, ‘mentoring’ e oportunidades de crescimento interno, para garantir que cada membro da equipa tem as ferramentas necessárias para alcançar o seu pleno potencial", destaca o CEO da InnoTech.

Na Innotech, 2023 "ficou marcado pelo lançamento da InnoAcademy, com uma academia de OutSystems que certificou 10 profissionais, pela distinção pela primeira vez como um Best Workplace (e como um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo) e em que a atividade internacional começou a ganhar relevo na empresa".

Neste âmbito, a InnoTech criou relações com empresas internacionais e iniciou o posicionamento da marca nos mercados do Benelux. "Tornou-se também parceira da Câmara do Comércio Portugal Holanda, através da qual conseguiu criar pontes e laços com o tecido empresarial holandês", salienta a tecológica sediada em Lisboa.

A InnoTech afiança que o seu modelo de negócio "garante agilidade e flexibilidade na adaptação às necessidades atuais e futuras dos clientes, independentemente da sua dimensão ou setor, com modelos de entrega diversos, entre os quais ‘Time and Materials’, ‘High Performance Squad’ e ‘Turnkey Project’", tendo ainda no seu leque de serviços o "nearshore", "CyberTech’ e ‘CrowdTesting’.