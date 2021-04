Tecnológica nortenha compra espanhola e já tem 312 trabalhadores

A Arquiconsult, que contratou quase uma centena de pessoas no último ano e continua a recrutar, assumiu o controlo da madrilena QAPoint e promete manter o pé no acelerador aquisitivo em Espanha, para alcançar uma nova posição no mercado vizinho. Próximo alvo: Valência.

