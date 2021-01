Twitter bloqueia conta de embaixada chinesa após tweet sobre mulheres Uighur

O Twitter anunciou que bloqueou a conta da embaixada da China nos Estados Unidos, uma ação motivada por um tweet sobre mulheres Uighur que violava as políticas da empresa contra a desumanização.





A conta ChineseEmbinUS escreveu este mês que as mulheres Uighur foram emancipadas através de políticas do Governo, deixando de ser "máquinas de fazer bebés". Um tweet que citava um estudo noticiado pela publicação estatal China Daily.





O Twitter justificou à CNBC esta ação citando a sua política contra a desumanização: "Nós proibimos a desumanização de um grupo de pessoas baseado na sua religião, casta, idade, incapacidade, doença grave, nacionalidade, raça ou etnia".





Os Uighurs são uma minoria étnica muçulmana que viva na China ocidental e que têm sido reprimidos pelo Governo durante anos, de acordo com as Nações Unidas, os Estados Unidos e o Reino Unido. A China tem negado sempre quaisquer maus tratos aos Uighurs, nomeadamente esta quarta-feira quando o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo caracterizou a atuação do Governo chinês face a esta etnia como "genocídio".





Este bloqueio da parte do Twitter aconteceu depois de, no início do mês, a mesma rede social ter suspendido a conta do anterior presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No caso de Trump, a justificação foi "o risco de mais incitamento à violência".