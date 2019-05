Uber perde mil milhões no primeiro trimestre mas aumenta receitas

A Uber registou um prejuízo de 1,01 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, ao passo que as suas receitas ajustadas aumentaram 14% para 2,76 mil milhões – superando assim as estimativas dos analistas, que apontavam para 2,75 mil milhões.

Estas são as primeiras contas divulgadas pela empresa desde que entrou em bolsa, no passado dia 10 de maio.

Entre janeiro e março do ano passado, a Uber reportou um lucro de 3,75 mil milhões de dólares devido à venda de ativos internacionais. Numa base operacional, as perdas da Uber mais do que duplicaram neste primeiro trimestre face ao período homólogo do ano passado.

Por seu lado, as reservas brutas – indicador que indica quanto é que os clientes gastam com a Uber – estão a abrandar. No primeiro trimestre foram de 14,7 mil milhões de dólares, um aumento de 34% em termos homólogos, quando no último trimestre de 2018 tinham registado um crescimento de 37% face ao mesmo período de 2017.

A Uber estreou-se na bolsa nova-ioquina a valer 42 dólares por ação, um preço 6,7% abaixo dos 45 dólares a que os títulos foram vendidos no IPO. Fechou depois nos 41,57 dólares, o que correspondeu a um recuo de 7,62%.

Esta quinta-feira encerrou a ceder 0,25% para 39,80 dólares.



(notícia atualizada às 22:12)