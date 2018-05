Vendas mundiais de smartphones crescem 1,3% no primeiro trimestre

As vendas mundiais de smartphones aumentaram 1,3% no primeiro trimestre face a igual período de 2017. Nos primeiros três meses do ano foram vendidas 383,5 milhões de unidades, refere um relatório da consultora tecnológica Gartner.

No primeiro trimestre deste ano foram vendidas em todo o mundo 383,5 milhões de smartphones, uma subida homóloga de 1,3%, ou mais cinco milhões de unidades, refere um relatório da consultora tecnológica Gartner divulgado esta terça-feira. Os smartphones representam 84% dos 455 milhões de telemóveis vendidos a nível mundial entre Janeiro e Março, assinala a consultora.





A procura de smartphones premium e de gama alta "continua a sofrer", enquanto as vendas dos aparelhos de gama baixa - com preços entre 100 e 150 dólares (85 a 128 euros) – aumentaram graças a uma melhoria na qualidade dos modelos oferecidos, destaca o director-geral da Gartner, Anshul Gupta. O crescimento mundial foi limitado pela debilidade apresentada pelo mercado de telemóveis na China, refere ainda a Gartner.